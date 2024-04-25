台灣街景慘輸越南？他曝「致命缺點」：真的沒救了

▲墾丁大街。（示意圖／資料照）

網搜小組／劉維榛報導

台灣與越南都有媲美「威尼斯」稱號的旅遊景點，而一名鄉民傻眼直呼，看了富國島超美街景照後，反觀看到基隆正濱漁港後，讓他搖頭直嘆「什麼時候台灣街景輸越南那麼多了啊？」文章引發網友吵翻，但一名網友觀察10年犀利分析，認為台灣街景因3大敗點融合在一起，「台灣街景沒救了！」

一名網友在PTT以「台灣街景什麼時候比越南還醜了？」為標題表示，他最近滑到越南旅遊影片時，越南威尼斯的街景照，美到讓他難以置信，「不看還好，一看嚇死人」，整個打破他對越南的既定印象。

照片可見，一邊是運河，一邊是五顏六色的樓房，外觀有綠、有藍、有黃與磚紅色，跳色並排在一起，彷彿置身真正的義大利威尼斯，但其實這是越南的海島度假勝地「富國島」。

原PO忍不住驚嘆，「街景跟房子也太漂亮了吧，整個文化衝擊欸！」話鋒一轉，原PO想起台灣也有「台版威尼斯（基隆正濱漁港）」，照片相互較勁一番後，同樣是五顏六色的樓房併排，但卻讓原PO掩面感嘆，「這房子真的醜到不行，什麼時候台灣街景輸越南那麼多了啊？」

底下網友熱議，「觀光景點的確大勝」、「沒加蓋」、「感覺重點是水」、「越南早期是法國統治的，台灣老房子都是簡單的方正格局 沒維護就那樣啊」、「差在頂樓違章、鐵窗、水塔」。

但也有網友反駁，「專業拍跟隨手拍是在比哈囉？」「一個是遊樂園一個是住家...是在比什麼」、「 富國島就錢堆出來的景，但市區與自然景觀確實不錯」、「今年有去越南出差，越南與台灣街景一樣醜」。

對此，一名網友回文分析，他認為給台灣街景「致命一擊」的最大關鍵是，「這10幾年來店面新陳代謝」，老一輩的店，收掉或者倒掉後，交給年輕人或是中年人接班與開店， 重新裝潢後，「你就會發現啊...台式華國美學，居然是會遺傳的！」

該網友又說，就連都更重劃區也是，「一樓店面那個招牌，要多驚悚有多恐怖，尤其夾娃娃機店更是重災區，本來就是整間店面租不出去，切割分租的對策，更是不會當成長久經營好好布置，大致上都是底下這種風格，很爛的諧音梗店名+不知道哪找來很醜的免費綜藝字+充滿了不和諧要素的詭異配色」。

最後，網友搖頭直呼，看著街上一整排這種店面外觀，幾年內換上的恐怖招牌，有些生意還不錯，想倒也倒不掉，「你就知道...唉！台灣街景沒救了」。