耐震7級不倒！83年歷史「帝冠高雄車站」避震關鍵曝光

▲帝冠高雄車站站體，於1941年6月22日啟用，是「台灣唯一搬出去、又搬回來的火車站」。（圖／翻攝自臉書粉專「高雄新車頭」）

圖文／CTWANT

近日地震頻頻，高雄擁有83年歷史的帝冠車站如何避震，讓外界相當好奇。粉專《高雄新車頭》揭露其中關鍵指出，38處基腳安裝經國家地震工程研究中心檢測合格的隔震元件，讓帝冠車站達到地震震度7級不倒的耐震程度。

粉專《高雄新車頭》表示，當初為滿足帝冠車站耐震能力，提出了結構補強、減震裝置、隔震裝置等方案，最後考量帝冠車站具備文資身分，難以全面結構補強，選擇採用耐久性佳、承載能量大的滑動類隔震元件，以相對位移來折減地震力對建築物的影響。

▲隔震元件安裝完成、帝冠車站下降定位。（圖／翻攝自臉書／高雄新車頭）

粉專指出，隔震元件宛如將帝冠車站換上全新膝關節，在帝冠車站基腳下方安裝上盤、在結構基礎上安裝下盤，上下盤間放置滑動塊，在地震力來襲時，藉由滑動塊在上下盤間扮演關節的角色，透過容許建物產生限制位移量，削減地震力對建物本體的影響。

總計在38處基腳安裝經國家地震工程研究中心檢測合格的隔震元件，讓帝冠車站達到地震震度5級不壞、6級可修、7級不倒的耐震程度。

▲帝冠車站下降定位，隔震元件安裝結合（上下盤間以滑動塊接合），彷彿幫帝冠車站安裝新活動關節。（圖／翻攝自臉書／高雄新車頭）

粉專提到，帝冠車站以隔震元件系統確認結構安全，並透過隔震元件隔開地下車站及帝冠車站結構系統的連續性，為了提供地震力造成的容許變位，帝冠車站及地下新車站間，必須設置「隔震縫」，以達到避免結構碰撞、同時能維持周遭通道連貫之功能。

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