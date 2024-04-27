一表看七都「買房難度」5年變化　台南壓力增加最多

▲台灣房價攀升快速，薪資成長往往跟不上房價漲幅。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

台灣房價攀升快速，薪資成長往往跟不上房價漲幅，統計壓力最大的台北市房貸負擔占比竟達薪資的1.47倍。而觀察這5年變化，台南買房難度加劇，房貸負擔占比5年間增長幅度達16%，為七都之首。

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2023年Ｑ3全國房價所得比已攀升至9.86倍，再次刷新紀錄，創有統計以來新高，民眾購屋負擔持續加重中。永慶房產集團據實價登錄、與勞動部資料，觀察七大都會區近5年來房貸負擔與薪資的占比。

發現2023年全台房貸負擔占比已突破8成，5年間從75%提升至83%。而台北市房貸負擔占比竟達薪資的1.47倍，為七都之最。台南市則是房貸負擔占比5年間增長幅度達16%，增幅為七都之首。

▲2023年全台房貸負擔占比已突破8成，5年間從75%提升至83%。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，房價迅速飆漲，受薪族想要以「薪水存頭期款、繳房貸」越來越困難，以2023年全台平均住宅總價1245萬元、貸款8成、30年期本息平均攤還的條件下，並以房貸利率2.077%計算，每月須繳3萬7199元房貸，已占平均提繳工資的83%左右。

若適用新青安的購屋，儘管貸款年限調長至40年期，優惠的3年內每月仍須繳2萬8996元，往後每月須繳3萬0462元，房貸占比也逼近7成。

至於壓力最大的台北市，陳金萍表示，台北市因房屋平均總價高昂，儘管5年來平均提繳工資已增加13%，但是每月須繳房貸為7萬6251元，遠大於平均提繳工資的5萬2044元，房貸負擔占比僅小幅下滑，從166%降到147%。

至於5年間房貸負擔占比增加16%最高的台南市，陳金萍表示，近年南市受惠於科技園區、公共設施及重大建設進駐等利多議題，5年平均購屋總價大增237萬元，漲幅達32.5%。