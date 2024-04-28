統一生活廣場2028年營運　附近撿便宜2字頭可入手

▲高雄首件公有市場用地BOT案「灣市38BOT案」將由統一超商將進駐，規劃複合式購物市場「悠活生活廣場」。（圖／高雄市經發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄首件公有市場用地BOT案「灣市38BOT案」有新進度！統一超商將進駐，規劃複合式購物市場「悠活生活廣場」，該商場位於榮總生活圈。信義房屋專家表示，當地還有2字尾的親民價，比起車程距離10分鐘的漢神巨蛋，每坪便宜約10萬元。

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「灣市38 BOT案」位於高雄左營區榮總路，面積約830坪，因傳統市場式微，2014年開始基地一直作為停車場使用，26日高市府與統一超商簽約，將打造複合型態的「悠活生活廣場」。

統一超商指出，本案投資7.64億元，興建期4年，營運期46年，規劃地上6樓、地下2樓建物，預計2028年完工營運。

且將引進家樂福便利購、統一企業集團品牌及其他餐飲零售業，滿足日常生活購物所需。此外，為因應人口密集及消費停車需求，規劃地下2層停車場，以紓解停車需求。

▲該BOT案附近就是榮總生活圈，附近也有霞海重劃區。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源指出，該BOT案位於榮總生活圈，可以帶動榮總周邊一帶商業服務與生活機能，旁邊就是霞海重劃區，新大樓目前價格多落在單價3字頭，相較於漢神巨蛋預售案房價普遍在40~50萬元，單坪價差可達10萬元，算是相對親民的價格。

在比價效應下，吸引大量首購族關注，目前新案餘屋並不多，而10年內中古大樓，目前還有2字尾的價格。

此外，該商場位於全國第一大里福山里，購屋需求旺盛，周清源分析，現階段周邊還有多塊市場用地，仍規劃為停車場使用，不少在地居民期待趕快有新的規劃跟發展，提高生活便利性。

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