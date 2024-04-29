ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

他買2樓陽台戶成惡夢　飄臭煙、蟑螂老鼠亂竄還有「空中飛貓」掛屍

▲陽台（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲他買陽台圓夢「變惡夢起點」，又臭有蟲還有死貓讓他超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友崩潰說，他之前買房子時，特別選了一間有露天大陽台的二樓公寓，不料入住後卻是他惡夢的開始，先是陽台因為風大經常吹滿沙子，加上附近商店多，各種臭味多，煙味，油煙亂竄，最扯的是還有「空中飛貓」死在他家陽台，貼文一出立刻引發熱議。

原PO在臉書粉絲團「靠北建商」表示，當初為了露天大陽台才買二樓公寓，現在超後悔，「原本想可以在陽台外在弄自己的秘密小花園，可以在那一邊喝咖啡一邊看風景」、「結果小花園做了，可是我不敢去喝咖啡賞風景，原因是風大，大樓常掛落地風，風中夾帶沙子，戶外喝咖啡根本是在喝沙，而非咖啡」。

接著，樓下一樓是店面，有飲料店，燒烤店，火鍋店，便利商店與便當店等，臭味多，油煙味不停傳上來，做吃的會吸引來蟑螂老鼠，那些蟑螂老鼠還常透過水管爬上陽台亂竄，店家吵鬧聲、開關門叮咚聲也不停傳上來，甚至半夜還有人騎樓坐著聊天，也不會去控制音量，半夜妨礙安寧真的是沒有道德心。

最近最扯的是，有「空中飛貓」從樓上摔下來死在他家的陽台上，且樓上住戶沒有一個人願意承認是誰養的貓，「樓上住戶很過分，自己貓跳下來掛了卻裝傻不說」、「當時我不在家，也沒有注意到，等聞到惡臭時，才知道貓死在陽台種的樹後面，不知道死多久了」。

由於之前上面講的原因，他原本就很少到陽台了，所以根本沒發現有貓咪死了，等室內聞到濃濃臭味才發現，「陽台地板被屍水浸透，漂白水及鹽酸噴了刷了各三次，但屍臭味還是聞的到，非常噁心讓我崩潰」、「因為貓事件，現在我又開始聯想，萬一以後有空中飛人的話，怎麼辦，越想越煩惱」。

▲▼他買陽台圓夢「變惡夢起點」，又臭有蟲還有死貓讓他超崩潰。（圖／翻攝自靠北建商）

▲網友回應。（圖／翻攝自靠北建商）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「這應該是靠北鄰居才對吧」、「太慘了，祝樓主早日脫手」、「理想很夢幻，現實超骨感」、「漂亮的背後是要勤打掃跟美化」，也有人說，「要浪漫露台的話，二樓就真的選錯了，起碼買10樓以上的才對吧，並且也要看建案周邊社區特性」。

關鍵字：露台陽台

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

他買2樓陽台戶成惡夢　飄臭煙、蟑螂老鼠亂竄還有「空中飛貓」掛屍

一名網友崩潰說，他之前買房子時，特別選了一間有露天大陽台的二樓公寓，不料入住後卻是他惡夢的開始，先是陽台因為風大經常吹滿沙子，加上附近商店多，各種臭味多，煙味，油煙亂竄，最扯的是還有「空中飛貓」死在他家陽台，貼文一出立刻引發熱議。

6小時前

房東刁難企圖沒收押金　苦主被罵滾蛋怒了：房客沒人權？

馬來西亞一名網友在新加坡租房工作討生活，沒想到在退租時遭房東刁難，對方以冷氣機說明書遺失、牆壁汙損等理由索賠，金額費用正好是押金1800新幣（約新台幣4.3萬元），扣住押金的意圖相當明顯，且向房東、房仲業者提問時均未收到合理解釋，還被罵滾蛋，讓他忍不住直呼「房客沒人權？不用被理會嗎？」

11小時前

路透：中國3月新屋房價跌幅8年最多　救市措施零碎

路透社今天報導，據中國官方數據計算，中國3月新成屋價格年跌2.2%，降幅是2015年8月以來最大。分析人士認為，中國政府的救市措施零碎而且效果短暫，反而抑制民眾購屋情緒。

13小時前

剛結婚！婆婆逼「夫妻各付1萬」扛房貸...嗆：只會花老公錢的米蟲

婆媳問題，自古以來都是難解的問題。一名人妻抱怨，才剛結婚就被婆婆要求跟老公各付一萬幫忙繳房貸，生完小孩休養期間，婆婆還一直嫌她是米蟲。

13小時前

大票投資人「資金都轉入房市」　達人笑曝原因：相對穩定

很多人害怕投資失利、賠錢，不敢貿然進場。就有資深房仲分享，當股市好的時候，不少客人獲利了結會把資金轉入房市；當股市不好時，客人更會把錢贖回、轉入房市，「不敢說房地產能一夕間能讓你成為暴發戶，但至少相對穩定。」

13小時前

7、8個同事「全搭新青安上車」　竹北工程師驚：房東完蛋了？

一名工程師近日分享觀察，發現公司跟他年紀差不多的工程師們，都搭著新青安買房了，「他們本來是房東最愛的優質租客，工作好、名校畢業、不會帶奇怪的人回家，也不會拖繳房租，如今全部都上車了」，不禁直呼「房東的末日已經到了吧？」話題引發討論。

14小時前

他苦惱「買房or生小孩」怎麼選？　一票人秒回：把自己過好更重要

買房和生小孩，你會怎麼選？近日，就有男網友指出，以自己和老婆的條件，若是買房就沒錢養小孩，但選擇生小孩，老家也沒有空間給他，因此讓他非常苦惱。貼文曝光後，不少人直呼：「買房，小孩用寵物代替就好！」但也有人建議原PO要好好評估自身狀況。

14小時前

FB滑到ETF…一看是「建案廣告」！美女主播：完全戳到我笑點

ETF正夯，財經主播葉芷娟最近在FB滑到一則「ETF」的廣告，仔細一看內容被戳中笑點，因為那其實是建案廣告。只見建商自稱「首座ETTF概念宅」，「E：ENVIRONMENT 鄰近國小 陶冶書香」、「T：TEXTURE 豪宅團隊 鑄造精工」、「F：FORTUNE 逢高調股 精選好宅」，讓葉芷娟直笑，「我要給這文案企劃一個大大的讚」。

14小時前

洗澡洗一半「水壓變小」　專家：別怪中繼水箱

下班回家後想要洗個舒服的熱水澡，卻因浴室水壓不足而洗得一肚子氣，有位民眾近期發問：「水壓不足是不是跟社區設置中繼水箱有關？」，信義房屋專家解答，高樓層大樓的頂樓水壓夠不夠，和有無中繼水箱，完全無關。

15小時前

以為還離很遠！她驚覺「身邊朋友都已買房」：我也不小了

很多人出社會後，就會開始往「買房」的目標前進，近日有網友發文表示，她身邊不少朋友都陸續買房了，讓她感受到歲月真的是把殺豬刀，大家都是幾歲買房的呢？或有預計何時要買房嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

15小時前

德國百靈三刀頭旗艦機王 百貨熱銷 買再送旅行盒

讀者迴響

熱門新聞

等了半個月！App見「9600..

他買2樓陽台戶　卻成恐怖惡夢

台中冒一堆低總價老屋　他看傻：..

他賣房1邏輯「現賺1900萬」..

新房剛交屋！鄰居竟偷找工班打掉..

沒住婆家！婆婆逼「夫妻各付1萬..

買房驚覺「7成鄰居都老人」！地..

7、8個同事全上車　竹北工程師..

繽紛雪梨燈光音樂節5/24開始..

房東刁難想沒收押金　苦主：房客..

ETtoday房產雲

最新新聞more

他買2樓陽台戶　卻成恐怖惡夢

房東刁難想沒收押金　苦主：房客..

路透：中國3月新屋房價跌幅8年..

沒住婆家！婆婆逼「夫妻各付1萬..

大票投資人「資金都轉入房市」　..

7、8個同事全上車　竹北工程師..

「買房or生小孩」怎麼選？　一..

FB滑到「ETF廣告」　美女主..

洗澡洗一半「水壓變小」　專家：..

以為還離很遠！她驚覺「身邊朋友..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366