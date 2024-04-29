他買2樓陽台戶成惡夢　飄臭煙、蟑螂老鼠亂竄還有「空中飛貓」掛屍

▲他買陽台圓夢「變惡夢起點」，又臭有蟲還有死貓讓他超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友崩潰說，他之前買房子時，特別選了一間有露天大陽台的二樓公寓，不料入住後卻是他惡夢的開始，先是陽台因為風大經常吹滿沙子，加上附近商店多，各種臭味多，煙味，油煙亂竄，最扯的是還有「空中飛貓」死在他家陽台，貼文一出立刻引發熱議。

原PO在臉書粉絲團「靠北建商」表示，當初為了露天大陽台才買二樓公寓，現在超後悔，「原本想可以在陽台外在弄自己的秘密小花園，可以在那一邊喝咖啡一邊看風景」、「結果小花園做了，可是我不敢去喝咖啡賞風景，原因是風大，大樓常掛落地風，風中夾帶沙子，戶外喝咖啡根本是在喝沙，而非咖啡」。

接著，樓下一樓是店面，有飲料店，燒烤店，火鍋店，便利商店與便當店等，臭味多，油煙味不停傳上來，做吃的會吸引來蟑螂老鼠，那些蟑螂老鼠還常透過水管爬上陽台亂竄，店家吵鬧聲、開關門叮咚聲也不停傳上來，甚至半夜還有人騎樓坐著聊天，也不會去控制音量，半夜妨礙安寧真的是沒有道德心。

最近最扯的是，有「空中飛貓」從樓上摔下來死在他家的陽台上，且樓上住戶沒有一個人願意承認是誰養的貓，「樓上住戶很過分，自己貓跳下來掛了卻裝傻不說」、「當時我不在家，也沒有注意到，等聞到惡臭時，才知道貓死在陽台種的樹後面，不知道死多久了」。

由於之前上面講的原因，他原本就很少到陽台了，所以根本沒發現有貓咪死了，等室內聞到濃濃臭味才發現，「陽台地板被屍水浸透，漂白水及鹽酸噴了刷了各三次，但屍臭味還是聞的到，非常噁心讓我崩潰」、「因為貓事件，現在我又開始聯想，萬一以後有空中飛人的話，怎麼辦，越想越煩惱」。

▲網友回應。（圖／翻攝自靠北建商）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「這應該是靠北鄰居才對吧」、「太慘了，祝樓主早日脫手」、「理想很夢幻，現實超骨感」、「漂亮的背後是要勤打掃跟美化」，也有人說，「要浪漫露台的話，二樓就真的選錯了，起碼買10樓以上的才對吧，並且也要看建案周邊社區特性」。