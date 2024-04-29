1晚4690元！屏東住飯店「房裡一堆跳蚤」　她嘆：難怪都出國

▲原PO拍下超肥跳蚤。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

記者鄺郁庭／綜合報導

出去玩，選了一晚要價近4千7百元的飯店，沒想到卻被跳蚤咬慘了。一位女網友表示，她和家人入住屏東一間飯店，結果房間裡有跳蚤出沒，數一數至少8隻以上，換了房間還是一堆跳蚤，「導致我與家人身上、全身十幾個被跳蚤咬的（包），超癢」，直嘆「一個晚上$4690的飯店費用，住宿體驗可以這麼糟糕。」

原PO在「爆料公社(官方粉專專屬)」表示，該飯店房間髒得要命，跳蚤至少8隻以上，換了房間還是一堆跳蚤，一家人身上都是跳蚤咬的包。跟飯店反映，對方強調已經有大掃除、消毒過了，令原PO很無奈，「本來想放鬆的心情都被搞壞了」。

此外，飯店泡湯的地方還漂著死蟲，她只能頻搖頭，「一個晚上$4690的飯店費用，住宿體驗可以這麼糟糕，難怪大家都想出國不想在台灣旅行。」原PO還在文中曬出跳蚤照，並在留言處透露，「我殺了幾隻都有血」。

看到照片後，一票網友馬上癢起來，「好大一隻」、「跳蚤帶來的痛苦比蚊子可怕一百倍」、「真肥」、「看照片馬上加冷筍起來欸！」「跳蚤真的不行…被咬到還不能抓，會越抓越大包。」還有眼尖網友表示，「這是貓蚤，這咬到非常癢，至少癢一個禮拜，一次咬三個包紅腫，然後這也不是一般打掃就能根治的。」

貼文引發熱論，「4600…無法接受，應該要求退費，這樣住一肚子氣的」、「應該有人帶過寵物」、「4690換跳蚤咬，我一定當晚就回家」、「蟲是無所謂，露天的難免，但跳蚤實在是…不能接受」、「大概七八年前去過一次，房間門口的門框一整排螞蟻，就沒去過第二次了。」