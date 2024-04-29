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一次4家老店消失夷為平地　地主曝未來計畫

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲澄清路、本館路口整排店面被拆除，引來網友議論紛紛。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄文山特區商業機能發達，附近的不少小吃店，都是在地人從小吃到的回憶，日前澄清路、本館路口整排店面被拆除，引來網友議論紛紛，還有人猜測是要蓋大樓。原來是被高雄市工務局徵收，地下將有捷運黃線經過。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲路口原本開設林主席西瓜汁、澄清湖虱目魚、檳榔攤、小吃店等4家老店。（圖／翻攝自Google Maps）

高雄文山特區位於澄清路、青年路和建國路圍成的區域，屬於三民、鳳山、鳥松交界，附近的澄清路、本館路口，原本是整排的店面，開設林主席西瓜汁、澄清湖虱目魚、檳榔攤、小吃店等4家老店，而本館路、澄清路沿線也有不少連鎖品牌，如健身工廠、星巴克、火鍋店等。

沒想到日前整排店面消失，引來網友議論紛紛，還有在地人猜測之後是要蓋成大樓，並嘲諷以後沒個2000萬元買不到。也有在地人不捨表示，看到西瓜汁、魚肚湯、肉燥飯夷為平地，非常感傷。也有網友直言，是要蓋捷運黃線的捷運站出口。

高雄市捷運局表示，該基地工務局已徵收完畢，將作為道路用地使用，已由新工處代為拆除，黃線為高雄繼紅線、橘線後的第3條地下化捷運系統，後續為捷運局捷運黃線興建工程使用，未來黃線地下路線會經過下方，將開闢道路，不是網傳的大樓與捷運站出口。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲黃線行經三民、鳳山這2個高雄人口最多的行政區，對於大眾運輸效益來說相當大。（圖／記者張雅雲攝）

該基地約88坪，屬於鳥松區大華段，據查，所有權為⾼雄市，管理者為⾼雄市政府⼯務局。

高雄市仲介公會理事鄭啟峰指出，黃線行經三民、鳳山這2個高雄人口最多的行政區，對於大眾運輸效益來說相當大，沿線經過的本館路、澄清路，周邊預售最高成交價已達4字頭，10年內大樓成交價落在25~30萬元左右。

不過中古屋最近釋出、成交量也不多，不少屋主對於黃線相當期待，也拉高對自己房子的期望價格，惜售心態非常明顯。此外，本館路還具備了建設利多，未來黃線沿著本館路行駛，周邊街道將會退縮，更讓許多民眾期待未來交通優勢，預計2028年完工，至少還有1成漲幅。


《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

關鍵字：高雄文山特區拆除捷運黃線店面

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