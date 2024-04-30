台積中科二期確定延遲交地　在地：房市完全不影響

▲近期傳出中科二期土地交地時程往後延宕。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台積電先進製程1.4奈米廠雖確定落腳中科，但近期傳出中科二期土地交地時程往後延宕，是否會重演台積電不去龍潭的情況？信義房屋專家認為，完全不影響房市，因為交地只是延後，不是取消。加上台積電擴廠是上一期的利多，並不是近期的漲價的主因。

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中科台積電擴廠議題帶動區域房市熱度不減，據實登顯示，去年第4季登場的「精銳WORLD」、「寶輝THE TOWER」目前已分別揭露112筆、79筆，不只科技人、區域客熱議中科房市話題，就連北部置產客、南部科技人也積極佈局置產。

從近期中科周遭預售住宅銷售現場就觀察到，有不少南科人、竹科人，也揪團來台中賞屋，為了台積電中科擴廠後大量的人力需求，率先置產卡位。但近期傳出中科二期土地交地時程往後延宕，是否會影響買氣？

▲在地房仲認為，中科土地交地時程往後延宕，完全不影響房市。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋中科東大店經理陳泱儒認為：「其實完全不影響房市，交地延後因為只是延後，並不是取消。加上台積電擴廠是上一期的利多，並不是近期的漲價的主因，主因還是在於市場上供需失衡，原物料上漲。」

另外，陳泱儒說：「近期還有好市多落腳傳出在龍井，對於中科的便利性也是十分顯著，尤其會帶動中科外圍的房市需求。」

▲區域客熱議中科房市話題，連北部置產客、南部科技人也積極佈局置產。（圖／記者陳筱惠攝）

「精銳WORLD」專案經理涂凱迪認為：「已購客群中、特別是科技人，決定置產最關鍵因素還是『距離』，6分鐘內到中科園區，且交通路線可以避開上下班壅塞的車潮，再加上社區是全街廓開發，全景遼闊視野、無限棟距、超高綠覆、特色公設，這些產品優勢在中科特區都無人能及。」

另一中科指標案「寶輝THE TOWER」，目前已揭露79筆交易，其中有3筆總價甚至突破4000萬元，單價也持續創高，目前最高單價出現在25樓，以單價76.8萬元、總價3850萬元成交，持續打破中科房價天花板。

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