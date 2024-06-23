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月薪5萬「只敢花1萬」羨慕好友出國！網勸躺平：存了也買不起房

喝酒,啤酒,喝醉酒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO羨慕可以即時行樂的人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣近年房價、物價不斷飆漲，反觀薪水上升卻非常緩慢，不少人乾脆選擇躺平，有網友表示，每天省吃儉用，存錢買房、買車，月賺5萬不敢花超過1萬元，結果看到身邊的朋友，月薪不高卻常常吃大餐、出國玩樂，羨慕他們可以活得自由自在，貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「大家會羨慕可以活在當下的人嗎？」物價、房價持續上漲，每天都在省吃儉用存錢，為了將來能買房、買車，還有足夠的退休金，「一個月賺5萬多不敢花超過1萬」，每天就是為了錢跟工作煩惱，不知人生有什麼樂趣。

然而，原PO卻發現身邊有些朋友收入並不高，月薪大約4、5萬，坐辦公室，但卻能常常享受美食，出國旅遊，逛街購物，甚至買奢侈品，還會投資不少在自己的興趣上，讓他感到羨慕，「也許他們家裡有資源，不用擔心買房買車，還蠻羨慕他們可以活在當下的」。

貼文曝光，不少網友早已躺平，「生不帶來死不帶去，若不生小孩，活在當下是領不到平均薪資的人最好的過法了」、「其實你也可以，只是你放不下看不開」、「我有不少同學薪水比我少，直接住家裡躺平的，過比我爽」、「活出自己的樣子就好了，本來就不是一定要有車有房，不用過著解任務的人生」、「因為人生不知道多長，適度享受對身心都好」、「賺5萬存一半就好，重點是要好好學習理財，拿2萬5讓自己過得開心一點」。

關鍵字：省吃儉用存錢買房活在當下躺平生活網友討論

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