2房今年交屋！見房價狂漲「想再訂2+1預售屋」　1寶媽求解

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一對夫妻先前買下2房預售屋，今年會交屋，眼看房價不斷攀升，她手頭上又有500萬的資金，於是考慮是否下訂約3年後會蓋完的2+1預售屋，之後再將2房賣掉，或者買下1房預售屋作為投資，而PO文也掀起熱烈討論。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，家庭年薪210萬元，目前她和先生有500萬現金，而3年前買的預售兩房今年會交屋，寶寶今年也會出生。

眼看房價一直漲，她不禁猶豫，是否現在就去訂預計3年後會蓋好的2+1房預售屋，「等3房好，再將2房賣掉，房貸壓力才沒那麼大；或是將現金投入1房的預售屋做投資，等以後需要3房時，再將既有的2房和這1房賣掉去買？」

另外，原PO也透露，目前考慮的預售1房在蘆洲，總價約1000萬，至於3房則在土城區，總價要2200萬元。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，網友們紛紛回應，「一個小孩基本生活費15000／月(奶粉+尿布+其他)，托育另加2萬，記得把這個開銷算進去評估」、「先預訂3房，現有2房以後可以賣，也可以收租」、「現在政府動不動就會丟出一個打房政策，而且短期操作稅扣很重，房市也並非天天晴空萬里，如果買在荒郊野外，一旦房價鬆動，連租都困難。如果沒有資金雄厚，生一個小孩就損失1棟房子」、「很好奇，大家都覺得預售先買下去，交屋之後再賣一定會有賺頭的氛圍，還能持續多久」、「這方法不錯，只要收入穩定，先住2房反正孩子還小，六年後（符合自住節稅）剛好可以賣小換大3房，千萬不要投套房，打房政策小套房不好脫手」、「如果有錢可以這樣操作，但別忘了房地合一稅，除非要虧錢賣，否則賺的錢要繳45%的稅金」。