她苦惱北市老公寓「要出租還賣掉？」　網給1建議：才有好價錢

▲原PO苦惱老屋要賣掉還是出租。（示意圖／ETtoday資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

若家中有閒置的老屋，你會選擇賣掉還是出租？一名女網友表示，最近和家人在討論要將家中的老公寓賣掉還是出租，但如果要出租，整修費大概需120萬，若賣掉則大概有1500萬左右，有點難以抉擇，因此上網詢問意見。對此，不少網友建議賣掉，也有人指出重新裝潢後再賣，比較容易有好價格。

原PO在Dcard發文指出，家中有一間在台北非市中心的閒置老公寓，屋齡約50幾年、30多坪、挑高4米，最近正在討論要賣掉，還是整修後出租，但如果要出租就需要簡單修整、管線重拉和重做格局等，「粗抓至少也要120萬，若順利的話，一年約收租30萬，若選擇賣掉應該有1500至1600萬，不知道有沒有前輩能分享想法？」

貼文曝光後引起討論，多數網友都建議賣掉，「賣啊，不住就賣」、「賣掉，屋齡太大了」、「抵押後出租」、「公寓1-2樓會出租，其他樓層會賣」、「看幾樓跟周邊機能，如果機能不錯可以簡單翻新出租，如果不夠方便就賣掉」、「我是沒時間去管理出租跟現在住處有段距離老家，就簡單粉刷牆壁，地板貼木紋塑膠地板，賣掉拿現金省時省力」。

也有人表示，裝潢後再賣比較容易有好價錢，「裝潢後再賣比較有好價錢，許多買家會嫌破爛跟你殺價；想租的話家具附越多越虧，因為到時候這些有問題都會算在房東頭上，我自己傾向賣掉一勞永逸，有些房多的會找包租代管」。