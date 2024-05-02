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大咖屋主1.7億賣迪化街透天　10年增值逾1億

記者項瀚／台北報導

迪化街透天以1.7億元交易，驚人的是10年來漲了1億元，增幅高達1.7倍。經查買方為自然人，賣方則為富裔實業公司，負責人祝文定即為甲山林董事長祝文宇的弟弟。原來，該區即為富裔的都更案，之所以出售老屋，主要是希望都更能開越多案越好，因此找志同道合的投資人合作。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

▲▼ 迪化街 。（圖／記者項瀚攝）

▲迪化街透天以1.7億元交易，驚人的是10年來漲了1億元，增幅高達1.7倍。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，迪化街巷內透天以1.7億元交易，並備註具重建效益，建物91坪、土地則移轉46.8坪，換算單價約363萬元，使用分區為特定專用區（供河濱住宅使用）。

驚人的是，該透天在2013年以6360萬元交易，經過了10年，增值高達1億640萬元，漲幅高達1.7倍。經查，賣方為富裔實業公司，負責人即為甲山林董事長祝文宇的弟弟祝文定，買方則為王、孫姓自然人。

不過，進一步觀察異動索引，2013年的買家並非富裔實業公司，該公司是在2018年買進，但沒有實價揭露。而2013年以6360萬元買進的是林、洪姓自然人。

經查，該地在2023年申請核准劃定更新單元，申請人為華泰銀行，信託委託人富裔實業。富裔表示，該都更案基地面積300多坪，銷約12億元，預計Q2送事業計畫報核。

至於出售老屋的考量，富裔表示，公司致力都更改建，以改善市容環境為志業，希望能開越多案越好，因此往往邀請志同道合的投資人，共同成就都更案推動。

▲▼ 迪化街 。（圖／記者項瀚攝）

▲觀察迪化街附近預售案，如「三豐雲迪」成交價達9字頭上下。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產南京西路加盟店長宋健榮表示，該透天靠近迪化街主幹道，生活機能不錯，基地範圍到環河北路，為河景第一排，若成功整合還有不錯的景觀條件，開發效益可期。

宋健榮說，南大同新建案相當稀缺，觀察迪化街附近預售案，如「三豐雲迪」成交價達9字頭上下，估該案未來整合起來推案，勢必有三位數價碼，買盤則會以在地換屋、置產客居多。

至於透天的驚人漲幅，吉田開發建設副總蔡耀德表示，10年地價上漲1.7倍，確實高於大盤許多，頗為驚人，但此個案具都更開發效益，老屋身價本就會隨整合進度上漲，若目前開發案已相當成形，每坪土地363萬元仍是可以接受的價碼。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

關鍵字：迪化街透天老屋都更土地改建富裔實業祝文定住商不動產吉田開發蔡耀德

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