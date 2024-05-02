大咖屋主1.7億賣迪化街透天　10年增值逾1億

記者項瀚／台北報導

迪化街透天以1.7億元交易，驚人的是10年來漲了1億元，增幅高達1.7倍。經查買方為自然人，賣方則為富裔實業公司，負責人祝文定即為甲山林董事長祝文宇的弟弟。原來，該區即為富裔的都更案，之所以出售老屋，主要是希望都更能開越多案越好，因此找志同道合的投資人合作。

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▲迪化街透天以1.7億元交易，驚人的是10年來漲了1億元，增幅高達1.7倍。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，迪化街巷內透天以1.7億元交易，並備註具重建效益，建物91坪、土地則移轉46.8坪，換算單價約363萬元，使用分區為特定專用區（供河濱住宅使用）。

驚人的是，該透天在2013年以6360萬元交易，經過了10年，增值高達1億640萬元，漲幅高達1.7倍。經查，賣方為富裔實業公司，負責人即為甲山林董事長祝文宇的弟弟祝文定，買方則為王、孫姓自然人。

不過，進一步觀察異動索引，2013年的買家並非富裔實業公司，該公司是在2018年買進，但沒有實價揭露。而2013年以6360萬元買進的是林、洪姓自然人。

經查，該地在2023年申請核准劃定更新單元，申請人為華泰銀行，信託委託人富裔實業。富裔表示，該都更案基地面積300多坪，銷約12億元，預計Q2送事業計畫報核。

至於出售老屋的考量，富裔表示，公司致力都更改建，以改善市容環境為志業，希望能開越多案越好，因此往往邀請志同道合的投資人，共同成就都更案推動。

▲觀察迪化街附近預售案，如「三豐雲迪」成交價達9字頭上下。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產南京西路加盟店長宋健榮表示，該透天靠近迪化街主幹道，生活機能不錯，基地範圍到環河北路，為河景第一排，若成功整合還有不錯的景觀條件，開發效益可期。

宋健榮說，南大同新建案相當稀缺，觀察迪化街附近預售案，如「三豐雲迪」成交價達9字頭上下，估該案未來整合起來推案，勢必有三位數價碼，買盤則會以在地換屋、置產客居多。

至於透天的驚人漲幅，吉田開發建設副總蔡耀德表示，10年地價上漲1.7倍，確實高於大盤許多，頗為驚人，但此個案具都更開發效益，老屋身價本就會隨整合進度上漲，若目前開發案已相當成形，每坪土地363萬元仍是可以接受的價碼。

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