OL「長抱東區公寓20年」月薪自加4萬　3招心法曝光

▲洪倩宜長抱東區公寓收租，盡享「收租＋增值」的雙重優勢，如今身價滾3倍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

49歲的上班族洪倩宜，在2003年SARS期間以總價660萬元大膽買下東區公寓，當起包租婆，每年穩領45萬元租金收入，等於每月替自己加薪近4萬元，再加上蛋黃區的增值威力，養肥這隻金雞，至今翻漲3.7倍、市值近2,500萬元，她說，「投資要創造『細水長流』的被動收入，比『短進短出』賺更多。」啞巴兒子帶財，推升洪倩宜的身價滾3倍。

「我喜歡長抱收租，創造源源不絕的被動收入，嚴選優質標的，更可坐享增值空間；一旦賣掉，就等於放棄『收租＋增值』的雙重優勢。」洪倩宜以東區公寓為例，當年房貸本利均攤月付29,184元，每月收租2.6萬元，「我只要再掏出3,184元給銀行即可，房貸壓力減輕許多。」21年來，她用3招在蛋黃區養肥金雞。

1、鎖定板南線，雙北大動脈

從捷運忠孝敦化站出站，洪倩宜走在東區街頭，「我最愛板南線，猶如大動脈貫穿忠孝東路、西門町、板橋等鬧區，沿線捷運站步行8分鐘的距離，都是買屋收租好標的。」

有天看到待售公寓開價780萬元很喜歡，現場約帶看，房仲聊天時不經意透露，「SARS大家都嚇壞了，妳是我這個月唯一帶看的客戶。」冷清的買氣卻激發洪倩宜的勇氣，她評估精華地段貸85成，扣掉自備款，喊出一口價660萬元，「我很乾脆，不要就拉倒！與房仲交手要夠敏感，一句話就能嗅出買方占上風。」最終議價成功，買下東區公寓。

2、以租養屋，房貸減壓

從租屋族晉升有殼一族，每月負擔近3萬元房貸，占月薪4萬元的7成，壓力山大。

「當時貸款85成，利率2.3％，貸款20年期，月付本息均攤29,184元，公寓28坪空間有1間套房及3間雅房，套房租金較雅房多4成，因此我決定自己住雅房就好，其他3間房間分租。」洪倩宜盤算，每月收租共2.6萬元，最終只要付3,184元給銀行，房貸有效減壓。21年來，還款金額所剩無幾，但租金收入仍是穩穩入袋。

3、掂荷包，保守估價

「買房決策要勇敢，但對財務的評估要保守。」洪倩宜買房子，會先掂掂手上的自備款，再回推房屋總價。

20多年前剛入社會，手上自備款有160萬元，「我用貸款成數8成回推，可負擔的房屋總價落在750～800萬元間，再以這個標準找屋。」當時洪倩宜在東區工作、就近租屋，鎖定熟悉的生活圈，以總價660萬元買下東區公寓收租，卡位燙金地段長抱至今，市值逼近2,500萬元。



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