佛州房市失去魅力！房屋庫存同比增長50％　買家轉往2城市

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

根據一項最新報告，美國佛羅里達州部分地區的房地產庫存量急速增加，而且賣家開始大幅降價，這一變化顯示了該地區房市的變化趨勢。

綜合外電報導，根據「萊坊」（Redfin）房地產公司25日發布的報告，在佛州西岸，待售房屋數量和賣家削減房價的速度雙雙在飆升。「萊坊」發現，在佛州西部毗鄰墨西哥灣的海岸線，開普科勒爾和北港的庫存量已經在今年3月同比增加了約50％，超過美國其他任何城市。

在北港─薩拉索塔可以看到待售房屋增長了48％，而在高檔的西棕櫚灘，則僅增加了20％。由於美國東北冬季寒冷，許多富人冬天選擇南下避冬的落腳處會選在西棕櫚灘。

「萊坊」發現，在賣家最有可能降價的10個城市中，就有5個在佛羅里達州，包括北港─薩拉索塔，當地這是全美擁有最高比例降價房源的城市，達到48％，另外還有坦帕、開普科勒爾、奧蘭多和傑克遜維爾。

「萊坊」的銷售經理奧西埃洛在報告中指出，「近幾年北港大都會區曾經是美國最具競爭力的房地產市場之一，因為對遠程工作者來說價格實惠，而且房屋持續供應短缺，然而，這些情況現在都已經不成立了。」他還說，薩拉索塔過去幾十年來都是被高估的狀態，如今問題終於浮出水面。

奧西埃洛表示，許多想買房的人已經無法負擔佛州的房價，轉而選擇北卡羅來納州或田納西州，以獲得更高的性價比，「外地買家不再認為佛州是一個能夠提供驚人CP值的地方。」

其中一個原因是保險危機，「萊坊」表示，這項危機已經對房市產生影響，許多買家意識到，他們已無法像之前的屋主那樣享受到平價的家居保險費。奧西埃洛指出，他自己的家庭保險現在每年要支付1.4萬美元，比兩年前約8000美元的保險費增加了許多，「對於預算較少的人來說，高昂的保險費可能是購買海濱房屋時一個很大的阻礙。」