房東一口氣租金漲5000元　「1條件」可減價！網吵翻：快檢舉

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

租屋最怕的就是遇到房東突然漲租金或電費。一名女網友就抱怨，先前簽約時，房東強調不會隨便漲房租。沒想到準備要簽約第3年，房東爸突然一口氣喊漲5000元，如果不申請租屋補助則改漲3000元，讓她超級無奈。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，當初簽約的時候，房東有說不會隨便漲房租，讓他們可以安心承租，等到一切安頓好之後，她也買了很多家具設備重新整理房子，已經租了快2年。

未料今年7月準備簽第3年的租約，房東爸爸突然告知要漲房租，且如果申請租屋補助就是一次漲5000元，如果不申請則漲3000元。現在距離簽約只剩2個月，「擺明就是要租就租，不要還有2個月時間可以找跟搬」，讓她直嘆「現在真的有種寄人籬下不得不低頭的無奈」。

網友紛紛表示，「辛苦了，這樣子才就更想買房」、「應該去找附近其他類似條件物件看看價錢，再討論租金」、「太誇張了，辛苦你了，邊找找看有沒有更合適的房子吧」、「約滿要漲真的沒辦法，有些更惡毒的是你們要簽新約才告訴要漲」、「快檢舉他，逃漏稅」、「趕快申請租補，讓房東見識一下補稅的能力」。

但也有人幫忙緩頰道，「物價漲這麼多，第三年才漲房租也還好啦，我覺得提前2個月也還算OK，一般人不續約都提前1個月而已，要久住的話，你們可以跟他提出一次簽3年看看」、「房子是別人的，他新租約要漲價是他的權利啊，2個月還來得及搬家啊，自己買的東西都搬走，下次簽約續約時就可以考慮直接租2年？」「這2年各種稅金都在漲，房租本來就會跟著漲，2年沒漲已經算不錯了」。