ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

陸敬民／520後新政上路　民眾期待打詐或打房？

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲目前的民怨，打詐騙重要性及急迫性遠高過打炒’房。（圖／記者李毓康攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

台灣總統當選人賴清德520即將就職，各界對賴清德賦予很高的期待，希望可以解決過去8年來許多民眾的切身之痛，其中比較受矚目的就是，詐騙案頻傳還有房價居高不下的問題。

為什麼詐騙案頻傳？成為過去8年民怨名列前茅的問題，平心而論，如果詢問周遭親朋好友，有沒有收過疑似詐騙簡訊？打開過相關詐騙網站？沒有的人只占少數，換句話說，每個人或多或少收過詐騙，或親身經歷過各式各樣詐騙。

包括常見的中獎詐騙、投資詐騙、簡訊詐騙以及房地產詐騙等，因此，換個角度來看，房價居高不下，並不是過去8年來造成的主要問題，而是自從前總統馬英九、陳水扁時代至今，民眾的長期性民怨。

尤其房價高漲，消費者最要注意的是，北中南坊間出現一大堆所謂的房地產課程、房地產老師教導如何用房地產投資，或是保本投資，給固定利率的優惠報酬、老師代操賺第1桶金等，這裡面只要牽涉到針對不特定大眾進行的募資行為，即使詐騙行為還沒有發生，都要提醒民眾像這類高風險的管道，千萬不要輕易投入血汗錢。

▲▼高雄,地標,85大樓,信義房屋,房價 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房價高漲，出現一大堆房地產老師教導如何用房地產投資，牽涉到針對不特定大眾進行的募資行為，民眾千萬不要輕易投入血汗錢。（圖／記者張雅雲攝）

而總統蔡英文任內也針對居住正義，祭出所謂住宅三箭，去年也公布《平均地權條例》還有央行選擇性信用管制等種種做法，來抑制投資炒作的風氣跟行為。

在打炒房方面，台灣其實也做出很多努力，民眾也看到政府對打炒房做出的各項具體行動，反而是針對所謂的打詐騙、防詐等，相信民眾仍覺得政府所做的努力是遠遠不夠。

所以對今年的新總統就任520演講內容，我認為如果民眾期待針對住宅政策或是打炒房有更積極具體的行動，抱持這樣心態的民眾可能會失望，畢竟目前的民怨，打詐騙重要性及急迫性遠高過打炒房。

不過，並不代表投機、炒作的人有所謂的政府給予的空窗期，更要注意的是，今年7月1日《平均地權條例》上路屆滿1周年，新政府會對《平均》滿1年所抱持的總體檢，會給出什麼看法才是關鍵。在這之前或之後，我認為房地產市場不至於出現太大的政策性干擾現象。

►陸敬民小檔案


學歷：淡江大學中文系畢業
經歷：《自由時報》房地產記者
現職：《住宅週報》社長

關鍵字：總統賴清德詐騙房價名家專欄520打房

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陸敬民／520後新政上路　民眾期待打詐或打房？

台灣總統當選人賴清德520即將就職，各界對賴清德賦予很高的期待，希望可以解決過去8年來許多民眾的切身之痛，其中比較受矚目的就是，詐騙案頻傳還有房價居高不下的問題。

2小時前

上海加入住房「以舊換新」行列！　鼓勵民眾換房

繼深圳之後，一線城市上海也加入住房「以舊換新」活動，這項政策是由開發商幫助有意願換房的民眾，加快賣掉自己的中古屋，以便購買特定範圍新房，目前可選的建案都在上海郊區。

15小時前

再2個月結婚！男友堅持「不住婆家透天」就分手　女怒斷7年情

一名女網友和男友交往7年，再兩個月就要結婚了，但由於男方堅持婚後住婆家，加上婆婆強硬又難搞，兩人為此吵得不可開交，對方甚至以分手威脅，最後她果斷離開，更直呼「還好婚前看破他是媽寶男！」

15小時前

發展衛星園區！山上工業區連結南科　內政部10億補助道路建設

台南市政府加強推動南台灣發展，積極謀劃南科周邊的發展計畫，其中位於南部科學園區東側的「山上工業區」攸關連接南科路廊，2項重大工程「直達南科西拉雅道路新闢工程」及「嘉南大圳外環道（南138線-北外環）自行車線串聯」，日前經內政部同意核定，納入111-116年度生活圈道路建設計畫補助，總經費近10億元，對推升南科路網發展及產業串連效益甚大。

16小時前

永慶房屋母親節祝媽媽們幸福「袋」著走　即日起至5／12預約賞屋就送「Mom的多重宇宙摺疊袋」

母親節即將到來，「房仲第一品牌」永慶房屋特別推出「Mom的多重宇宙摺疊袋」，無論是血拚、或是親子一起「動茲動」、甚至來場親子旅遊，需要的物品都可以一袋裝起來，出門方便又有型！5/03至5/12，到永慶直營門市預約賞屋，看屋當天即可獲得多功能摺疊袋喔！

16小時前

他怨民宿「早餐不准剩、垃圾要分類」規矩一堆！網笑：住老媽家？

許多人出外旅遊時當會入住飯店、民宿，大型飯店通常提供豐富的設施和服務，但相對來說價格就不如民宿便宜，而民宿的品質可能會因為經營者的不同而有所差異，日前一名網友就抱怨，現在民宿價格不但越來越高，管的也越來越多，「為什麼民宿主人要有這麼多規矩要房客配合？」引起兩派網友論戰，網友直呼：「是去住民宿還是住老媽家啊！」

17小時前

在地人嚇傻！　台南地上權住宅驚見4字頭成交

南科效應發酵，台南房價愈漲愈高，東區平實營區堪稱是目前台南最具指標性重劃區，預售案最高已出現57萬元，成為台南東區房價天花板，根據最新實登，連地上權住宅也首度站上4字頭，驚呆在地人。

17小時前

降價1.2億！大同區百年茶行古蹟4億賣掉

北市不僅房市景氣熱絡，連古蹟也有高價交易！大同區百年茶行「全祥茶莊」日前以5.28億元求售，如今以4億元成交，降價1.28億元。信義房屋專家表示，該物件雖無法直接開發，但作為容移投資頗為划算。

18小時前

被爸爸逼出買房錢　他嚇傻「6年內要付清2850萬」！全場愣：沒常識

不少人要靠父母才買得起房。一名網友就說，前陣子家人看到一間不錯的預售屋，隔天爸爸就直接帶著合約回來，且說已經付完頭期款，剩下的交給他出。但因為他們家買東西都不曾分期，因此他嚇傻以為6年後交屋就要把錢都付清，直呼壓力超大。眾人一看傻眼表示「沒常識嗎」、「交屋跟還清是兩回事」。

19小時前

嘉義捷運藍線評估報告完成　房價倒跌4%

嘉義縣近期不但有台積電助攻房價，嘉義市政府辦理的「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」，已經完成可行性評估期中報告，其中站點多設在嘉義市，外界多看好嘉義市房價起飛，沒想到嘉義市房價今年出現微幅下跌4%。

20小時前

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

讀者迴響

熱門新聞

台積電輪班工程師「薪水曝光」　..

再2個月結婚！男友「不住婆家」..

爸幫買預售屋　他嚇傻「6年內要..

看媽辛苦一輩子！全場「絕不考慮..

936萬沒殺價「她直接簽約」！..

嘉義捷運藍線評估報告完成　房價..

陸敬民／520後新政上路　民眾..

羊肉爐名店變「都更孤島」　闆娘..

還沒開冷氣！他「爆強1降溫神器..

還沒交屋就見「天花板漏水」　師..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸敬民／520後新政上路　民眾..

上海加入住房「以舊換新」行列！..

再2個月結婚！男友「不住婆家」..

山上工業區連結南科 內政部..

永慶房屋祝媽媽們幸福　5/3至..

他怨民宿「早餐不准剩、垃圾要分..

在地人嚇傻！　台南地上權住宅驚..

降價1.2億！大同區百年茶行古..

爸幫買預售屋　他嚇傻「6年內要..

嘉義捷運藍線評估報告完成　房價..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366