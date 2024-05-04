陸敬民／520後新政上路　民眾期待打詐或打房？

▲目前的民怨，打詐騙重要性及急迫性遠高過打炒’房。（圖／記者李毓康攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

台灣總統當選人賴清德520即將就職，各界對賴清德賦予很高的期待，希望可以解決過去8年來許多民眾的切身之痛，其中比較受矚目的就是，詐騙案頻傳還有房價居高不下的問題。

為什麼詐騙案頻傳？成為過去8年民怨名列前茅的問題，平心而論，如果詢問周遭親朋好友，有沒有收過疑似詐騙簡訊？打開過相關詐騙網站？沒有的人只占少數，換句話說，每個人或多或少收過詐騙，或親身經歷過各式各樣詐騙。

包括常見的中獎詐騙、投資詐騙、簡訊詐騙以及房地產詐騙等，因此，換個角度來看，房價居高不下，並不是過去8年來造成的主要問題，而是自從前總統馬英九、陳水扁時代至今，民眾的長期性民怨。

尤其房價高漲，消費者最要注意的是，北中南坊間出現一大堆所謂的房地產課程、房地產老師教導如何用房地產投資，或是保本投資，給固定利率的優惠報酬、老師代操賺第1桶金等，這裡面只要牽涉到針對不特定大眾進行的募資行為，即使詐騙行為還沒有發生，都要提醒民眾像這類高風險的管道，千萬不要輕易投入血汗錢。

▲房價高漲，出現一大堆房地產老師教導如何用房地產投資，牽涉到針對不特定大眾進行的募資行為，民眾千萬不要輕易投入血汗錢。（圖／記者張雅雲攝）

而總統蔡英文任內也針對居住正義，祭出所謂住宅三箭，去年也公布《平均地權條例》還有央行選擇性信用管制等種種做法，來抑制投資炒作的風氣跟行為。

在打炒房方面，台灣其實也做出很多努力，民眾也看到政府對打炒房做出的各項具體行動，反而是針對所謂的打詐騙、防詐等，相信民眾仍覺得政府所做的努力是遠遠不夠。

所以對今年的新總統就任520演講內容，我認為如果民眾期待針對住宅政策或是打炒房有更積極具體的行動，抱持這樣心態的民眾可能會失望，畢竟目前的民怨，打詐騙重要性及急迫性遠高過打炒房。

不過，並不代表投機、炒作的人有所謂的政府給予的空窗期，更要注意的是，今年7月1日《平均地權條例》上路屆滿1周年，新政府會對《平均》滿1年所抱持的總體檢，會給出什麼看法才是關鍵。在這之前或之後，我認為房地產市場不至於出現太大的政策性干擾現象。

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學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長