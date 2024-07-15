日賣100碗賺不到錢！麵店老闆歎「全拿去繳房租」：像替房東打工

▲上海租金痛苦指數比台北高2倍。（示意圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

市場成長得多快，房價就漲得多猛。大陸餐飲業去年營收較前年暴增20.4％，但仍有許多店家面臨經營壓力。一名上海麵店老闆就感歎，就算每天賣出100碗麵也賺不了錢，因為這些收入全拿去繳房租。

據《環球產經網》報導，該名魯姓老闆透露，餐廳每月店租人民幣2.3萬元（約新台幣10萬元），占每月營業額3成至4成。他計算，若想獲得營利必須每天賣出150碗麵，但現在只能日賣100碗，等於收入全拿去繳房租。

魯老闆表示，這感覺像是自己替房東打工，不過他仍對餐飲業抱持希望，相信自家店面的客源和生意會隨著時間推移越來越好。

報導也指出，儘管大陸餐飲業營收大幅成長，但部分「個體戶」及新進入市場業者不只沒獲利，還因高額店租面臨經營壓力。魯老闆提醒新入行或有意入行的人，一定要制定嚴密的經營策略、控制成本、保持市場敏銳度才能生存。

另據《紅餐網》，大陸餐飲業保持年年高成長同時，也出現令人不安的「關店潮」，2023年1到10月共有105.6萬個店家吊銷執照，較2022年同期增加37.4萬家，顯示餐飲業競爭激烈甚至有大者恆大趨勢。

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