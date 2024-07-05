好市多一蓋「房價就漲了？」他不解　大票搖頭：不能倒果為因

▲好市多。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多來台27年，目前有14家分店，日前確定再展店、進駐「龍井」地區，選址鄰近中科及「都會公園」。就有網友表示，消息一出，感覺很多人對該地區非常感興趣，預計房價再漲一波，不禁納悶好市多進駐跟房價有什麼關係？「我以為房地產不外乎就是交通、醫院、學校，但是好市多？」話題引發討論。

有網友在PTT的home-sale板上請益「為什麼有好市多的地方房價會漲？」覺得最近台中第三間好市多的地點，很多人都非常感興趣，不禁納悶「好市多很棒，但是我認真問，跟房價有什麼關係呢？」認為影響房價的不外乎交通、醫院、學校，「但是好市多？是因為就業機會嗎？」

貼文引發討論，不少人認為與好市多不是主因，「有工廠都漲了，商場不會漲？」「台灣哪裡沒漲，你要不要講看看」、「不是有好市多的地方會漲，是好市多判斷未來這邊的人潮會增加」、「倒果為因XDDD沒開好市多，照樣漲兩倍給你看」、「好市多就是個賣場，生活採買選擇機會多人就多，商場都有群聚效應。」

也有網友分析，「美式賣場，代表有錢人會去的地方，選擇的點就是要吸引有錢人，周圍當然跟著漲」、「好市多會開在地廣人稀的地方，隨著時間的推移，人少的地會自然被開發，然後增值。好市多不像古代的廟宇／港口，本身會產生聚眾的效應，這現象就只是碰巧而已。」

話題還吸引住好市多附近的過來人現身，「我住新竹Costco附近，真的都徒手搬回家欸XD！開車太塞了」、「我也是徒手搬，假日別人還在排停車位，我已經買好要結帳了。新竹店附近剛好是重劃區，居民很多自己帶小推車進Costco，結帳也可以快速鑽到前面找比較少人排的櫃台。」