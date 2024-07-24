有生子計畫！她猶豫「要賣新房換中古屋嗎」　網見1設備搖頭

▲原PO考慮是否要購入中古屋。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者郭卉寧／綜合報導

新成屋和中古屋，你會怎麼選？一名女網友指出，雖然已經買房，但未來有生小孩的計畫，因此正在考慮是否要買親友的中古屋，不僅坪數比現在的大，也離親友家較近，之後方便照顧孩子。對此，不少網友見到中古屋「1設備」就紛紛搖頭。

原PO在Dcard發文表示，目前已購買台中蛋白區的新成屋，室內20坪，有單平面車位，但未來有生小孩的打算，因此正在考慮是否要入手親友的28年中古屋，室內36坪、有雙機械車位，而裝潢費大約250至300萬，「中古屋離親友家近，且親友是保母，小孩出生後有意願幫忙帶小孩。」

但她指出，自身有嚴重潔癖，不確定是否能適應舊公設，加上中古屋的兩間衛浴都無對外窗，擔心會有管線臭味，「請問大家會如何選擇呢？維持原狀？或把目前的新房賣了，買中古屋呢？還是先辛苦些，手頭寬裕一些再買空間大一點的新成屋呢？」

貼文曝光後，不少網友認為中古屋坪數大，住起來會比較舒適，「當然是中古屋」、「中古屋翻修一下就可以，坪數還大，舒服」、「我自己是換中古屋，花了一百多萬裝修，先住進去享受大坪數的空間，等未來有錢再賣掉換新的」。

但也有人指出，中古屋的機械車位，之後恐怕不好脫手，「機械未來比較不好脫手哦」、「看到機械車位就不要」、「2個機械車位不如1個平面車位，機械車位是有可能消失的」。