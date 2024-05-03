台積電輪班工程師「薪水曝光」　借錢買房！全場傻：穩死的

▲友人月薪6萬，毫不猶豫買2100萬的房。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我真的很替這位10年好友擔心！」一名網友透露，友人當任台積電輪班工程師，自曝月薪6萬多，季獎金有20萬、年終則有30萬，結果毫不猶豫買下一間2100萬新房，如今頭期款卻拿不出來，已向他人借錢應急，更樂觀表示可貸8成沒問題，如今還暗示之後會來借錢，讓原PO傻眼不已。

一名網友在《買房知識家》表示，29歲單身友人在台積電工作1年多，職業是輪班工程師，上個月才買一塊300萬農地，要繳200多萬貸款，結果最近又看上一間台南預售屋，4房含1車位開價2100萬。

原PO進一步了解，這號稱2樓VIP貴賓專案屋，基本家電家具都附好了，唯獨天花板跟一些基礎裝潢要自付，車位在斜坡處，頭期款179萬，後續工程款3期各50萬，「初估若順利貸款8成，月付7萬多塊，預計明年年底交屋。」

讓原PO驚嚇到掉下巴的是，「神奇如我友，想都不想直接簽下去！」至於友人經濟狀況部分，月薪6萬多元、季獎金約20萬、年終約30萬，因此認為可以買「而且還有剩！」

但友人目前頭期款不夠，家人也無法金援，因此先向其他朋友借錢周轉，還稱「樂觀貸8成沒問題，因為在護國神山工作。」此外，友人上個月也才租一間3房，每月租金2萬出頭。

最後重點來了，友人說完這些事，似乎暗示後續要向原PO借錢，關於工作穩不穩繼續做下去，原PO則打個大問號，「他在台G老實說...一度差點被人做掉又奇蹟般續職，我真的很替這位10年好友擔心。」

底下網友熱議，「可能會跟你借錢，另外年終不可能30萬」、「銀行會算收支比的，月薪算不過的」、「厲害！等他賣了房子賺了價差，就懂得高手在民間」、「我只覺得VIP車位還在斜坡處...確定是VIP？」「先承認你朋友就是你」、「只要默默祝他身體健康就好」、「沒錢為啥要買4房，買2間2房不香嗎」、「友人一下太膨風，小心」、「穩死的！月入6萬怎麼繳7萬的貸款？（我月入9萬要繳6.7萬的貸款都在苦哈哈了），看他怎麼賠錢出清吧！無解題」。