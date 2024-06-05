約房仲看房「6組人同時參觀」　馬上要出價！他愣：現在都這樣？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人看房時，多少會碰到同間房也有其他人在觀望的狀況。不過一名網友表示，最近去看房子，同時段竟有6組人一起看，且當下要馬上出價，還不只一間房子，讓他好奇「現在看房都是這個模式嗎？」不少網友表示，「很熱門的房子就會這樣啊」、「台北很久以前就是這個模式了」。

原PO在PTT發文表示，最近在新北五股和桃園龜山一帶看房，不過近來看了7間房子，有一半以上的物件，都統一約在周日下午1點到4點之間看房，然後一次會有5～6組人同時參觀，時間結束就要馬上出價，否則就不能出了。

原PO表示，他2年前也有看房的經驗，不過當時都是一組一組看房，半小時為一個區間，也不會規定幾點前要出價，讓他不禁好奇現在看房是不是都換成這種模式？

網友紛紛表示，「那是因為看屋有時間限制的關係」、「龜山去年12月到今年1月就很幾乎轉成這種集體帶看方式了，主要原因就真的沒房子，屋主當然是競價最有利」、「有些管委會會收取費用，當然是集中看比較好」、「現在真的是物件少的可憐，好怕買不到房，年底又瘋漲一波」、「現在房市就是那麼熱，不要懷疑，還可以的物件就趕快下手」。

還有人分享，「十年前就有了，熱門物件開發在樓上等一次兩三組，半小時一輪，當天下午就收斡成交」、「早就這樣很久了吧，幾年前在台北就都是這樣了」、「台北這樣很久了，市面上的物件通常都是有些大小缺點，不然就是在該區域相對高總價」、「我還遇過好幾十組排隊看同一間」。