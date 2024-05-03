再2個月結婚！男友堅持「不住婆家透天」就分手　女怒斷7年情

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友交往7年，再兩個月就要結婚了，但由於男方堅持婚後住婆家，加上婆婆強硬又難搞，兩人為此吵得不可開交，對方甚至以分手威脅，最後她果斷離開，更直呼「還好婚前看破他是媽寶男！」

女網友在Dcard娓娓道來，她和男友合租在老舊又狹小的雅房，不過兩人有講好，等存夠頭期款就買房，「結果某天男友媽過來探望，一下說通風不良有怪味，一下說房間潮濕有霉味，又嫌棄廁所是共用，還說陽台窄，然後連電視、沙發都沒有。」

後來，男友媽看到洗衣籃堆了一堆髒衣服，竟當場指責她道「妳為什麼都不洗衣服，有個幾件就可以洗了，不要讓我兒子沒衣服穿欸！」接著囉哩囉嗦狂找碴，再洗腦男友婚後住婆家。

原PO不禁怒道，「我什麼都可以忍，但住婆家無法忍，我寧願住超級破爛又臭又髒的房子，也不會住婆婆新買沒多久的透天。剛開始男友詢問我意見，我一口回絕，他傻眼一直問原因，我便直話直說，表示他媽非常強勢，而且管太多，我要是婚後住婆家，等於變成坐牢的女傭，他聽完非常生氣，罵我怎麼可以這樣說他媽。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

最後，雙方堅持己見，原PO更表明，若不想租房，就努力湊齊頭期款；然而，男方也不肯妥協，回嗆「不要那就分手阿，為什麼婆家免費的不要，硬要花錢租破房子？」

女網友感嘆，本來再過二個月要結婚，都已經開始看婚紗了，「呵呵...浪費我七年的時間，還好婚前看破他是媽寶男，我還不儘速脫離，怕爆。」

對此，網友們紛紛回應，「恭喜解脫！媽寶男真的母湯」、「住婆家的一律不考慮」、「三觀、感情觀（婆家婚姻的事算在內）、金錢觀，婚前一定要溝通好，否則結了只會進入地獄生活」、「他媽媽根本就計畫通，早不來看晚不來看，偏偏這個時候，就算租的環境很好，一定也會說租金貴住家省錢」、「恭喜解脫」。