「省電燈泡 vs LED燈泡」哪個更省電？台電解答：壽命還更長

▲市面上有很多種燈泡可以選擇。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人會想要買省電的燈泡，究竟是省電燈泡還是LED燈泡比較省？對此，台電電力粉絲團也解惑了！雖然省電燈泡有「省電」2字，但LED燈泡不只能源效率高省電燈泡6成以上，平均光源壽命也比電燈泡還久，因此民眾在挑燈泡時，不妨優先選擇LED燈泡。

台電電力粉絲團以「省電燈泡 vs LED燈泡誰最省電擂台」為標題發文，提到「省電燈泡」的名稱常讓人以為它最為省電，但事實上，LED燈泡才是更省電的選擇。事實上，「省電燈泡」就是「安定器內藏式螢光燈泡」，是螢光燈具的一種，會稱之為省電燈泡，是因為其與傳統的鎢絲燈泡相比，確實更省電。

不過，隨著LED照明技術進步，LED燈泡的能源效率比省電燈泡高出6成以上、平均光源壽命更長，且還不含有汞、鉛等有害物質。現在市場上的LED燈泡和省電燈泡價格相當，因此在選購燈具時，台電建議民眾優先考慮LED燈泡。

台電也補充，燈泡的省電效果可以從「發光效率」（lm/W）來比較，發光效率越高的燈泡，就越能省電。如果日後打算將省電燈泡換成LED燈，可以選擇流明值相近的LED燈泡，「以約1000流明21-23W的省電燈泡，近似亮度的LED燈泡僅約8-9W」，就能以更少的電費維持同樣的亮度。