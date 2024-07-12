房東講了也沒用！新房客「用力關門」他受夠了　網嘆：一堆這種

▲有個新來的房客總是大力關門。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的很難理解關門小力一點有這麼難嗎？」一名網友發文表示，他之前因工作到台北租屋，本來的房客人不錯也安靜，但一年後，卻來了一個總用力關門的新房客，讓他不堪其擾。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書粉專「靠北租屋2.0」上發文表示，他因為工作到台北租屋，當時的房客人很不錯又安靜，且房東也保證「這裡很安靜」，怎料一年過去了，「安靜的房客都搬走了」，後來住進來的某間房客總是不顧他人，大力的關門。

原PO透露，其實房東已經有找那位房客溝通過，但似乎仍無法解決問題，該房客依舊用力的關門，「我的房間離他最近，實在很難受」，現在感到困擾的他，心想唯一的解決方式大概就是搬家了，「真的很討厭」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一堆這種的啊，關個門也不會，素質有夠差的」、「一堆自私自利垃圾人喜歡大聲關門」、「真的不少人愛甩門的，每次超大聲的」、「我隔壁鄰居也是，好像跟門有什麼深仇大恨一樣」、「有些人出門、回家、上廁所都要讓大家知道，還有講電話」。

也有網友建議，「寫張紙貼在他門上，請他關門小聲點」、「耳塞很好用，然後門縫貼隔音條，雖然還是會有聲音，至少有好一點」、「是啊，受不了就搬家」。