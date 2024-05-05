老又臭誰要？他目睹北市老公寓「排隊等帶看」：當天收4組斡旋

▲示意圖，與本文無關。（圖／unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人不喜歡老公寓，不僅要擔心屋況，可能還要爬樓梯、追垃圾車等等。但就有網友表示，看了一間景美、萬隆的老公寓，儘管是很多人最愛嫌的四樓（共五層樓），都更可能也沒望，但當晚他就聽說已經收四組斡旋，「大家都說台北老公寓又老又臭，等都更只比中樂透簡單一點，怎麼還是一堆人要搶？」

這位網友在PTT的home-sale板請益，「台北市老公寓屌在哪？」房仲帶他看一間位在景美、萬隆一帶的老公寓，在轉角處就看到排隊人潮等帶看，物件是中坪數（28坪）三房，是五層樓公寓中的四樓，沒有面公園的美景，可能也沒有都更的機會。房子本身沒帶裝潢，但邊間採光還行。

結果當天晚上，他就聽說該物件已收了四組斡旋，要先比價格，如果沒談成，才輪到他考慮是否有意願參戰。這令原PO不解，大家都說台北的老公寓又老又臭，等待都更的機會只比中樂透簡單一點，但仍有許多人搶著要買，而且多組看房的都是青壯年，「四樓沒人要、年輕人不買公寓、沒人要追垃圾車…這些要素放到台北市都不準嗎？」

貼文一出眾人熱議，「便宜治百病」、「台北市+公寓實坪，你去看看室內28的台北新成屋現在多少」、「景美萬隆的中坪數老公寓本就熱門，有那麼值得驚訝嗎？」「市場就是最大的老師，鄉民各種嫌棄的房子，你捧現金都還要用搶的」、「台北市這個地理位置就夠了。」

還有網友表示，「上次看一間二樓公寓，產調都還沒出來，就有人下斡旋了」、「前陣子去看中正國中學區，四米巷120萬一堆人去看，想想都還沒結婚，哪需要考慮學區，就沒參戰，聽說當天賣掉」、「事實就是台北公寓還是很香，實坪看單價便宜到不行，上班方便有機能有學區，+9也比較少。」