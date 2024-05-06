計價方式不同　亞灣豪宅轉手「帳面上」每坪便宜5千

▲「遠雄THE ONE」近期出現高樓層轉手戶，成交價達1億元，帳面也獲利671萬元，單價卻下跌。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄亞灣利多不斷，豪宅價格也跟著水漲船高。根據實登，「遠雄THE ONE」近期出現高樓層轉手戶，雖然成交價達1億元，帳面也獲利671萬元，單坪成交價卻從48.7萬元，微幅下跌到48.2萬元，單坪便宜5000元。

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▲「遠雄THE ONE」高樓層戶別轉移明細。（圖／翻攝自實價登錄網站）

「遠雄THE ONE」位於高雄前鎮區亞洲新灣區，樓高268米、共68層樓，為全台最高豪宅，根據實登揭露，該社區1戶高樓層戶別，總坪數207.49坪，2017年5月取得總價為9329萬元、單坪為48.7萬元，今年1月以總價1億元、單價48.2萬元轉手。

換算該戶持有約7年，帳面上總價獲利671萬元，然而單坪卻倒賠5000元。據了解買賣雙方都是自然人。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店長劉沛緹分析，該社區為大坪數豪宅，坪數規劃116~183坪，因高低樓層、景觀面等因素，社區成交單價有頗大落差，但若為大坪數、高樓層物件，景觀視野佳，基本總價帶能站穩5000萬元以上。

劉沛緹分析，該戶轉手會出現總價獲利，單價倒賠的現象，主要差在買賣交易時，車位有沒有獨立計算的區別，以該戶第一手的實登揭露顯示，2個車位價格為400萬元，換算1個車位平均要價200萬元。

但轉售時，因車位未獨立計價，讓單價看似減少，實際上若總價1億元扣除車位換算，單價為54.2萬元。

▲「遠雄THE ONE」今年轉手交易。（ETtoday製表）

而今年該社區共有2筆轉手交易，另一中高樓層戶別，2018年原屋主以總價5600萬元入手，今年1月以5500萬元出售，帳面上小賠100萬元出場，不過當初第一手屋主含3個車位，總價600萬元，此次僅移轉2個車位，若扣除1個車位價格，反而是小賺100萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，該社區大坪數豪宅目前成交單價約40~50萬元，具景觀樓層可衝上5字頭，今年轉手成交行情仍算符合目前市場價位。

亞灣的豪宅地段與產品優勢，區域豪宅停車位價格不菲，謝哲耀表示，一般豪宅社區轉手過戶時，房價多會扣除車位坪數換算，才會貼近市場行情，在業界已行之有年，但若新屋主未分開計算登記，也不算違法，只是容易與社區行情出現單價落差，與消費者期待的房價修正較無太大關係。

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