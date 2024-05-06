全年申貸276件　「頂埔三路」登新竹縣交易最熱路段

▲在大量就業機會與人口紅利帶動下，創造新竹縣市的房市剛性需求。（示意圖／記者陳凱力攝）

記者項瀚／綜合報導

一表看新竹縣交易最熱的5路段，第一名埔頂三路全年申貸276件，是第二名旭光一路的2倍，相當驚人。在地房仲表示，埔頂三路與竹科僅一路之隔，不乏總價帶千萬元上下的小宅交易，頗受年輕新貴或置產族青睞。

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據聯徵中心申貸件數資料，統計2023年新竹縣市5大熱門路段，關埔重劃區的埔頂三路以276件奪下冠軍，全年申貸量是第二名旭光一路137筆的2倍。

觀察前5名熱門路段中，平均鑑估值較高，為第5名的竹北興隆路五段1760萬元，其餘熱門購屋路段平均鑑估值在1000~1200萬元間。

▲2023年新竹縣市5大熱門申貸路段整理。（表／記者項瀚製）

台灣房屋新竹園區關埔直營店長甘坤鑫指出，埔頂三路距離竹科僅一路之隔，附近商店林立，又有美式大型賣場進駐，生活機能相當成熟，成為竹科新貴與首購族購屋的首選路段。

甘坤鑫說，埔頂三路成為2023年新竹縣市申貸熱門路段，主要是因為該路段有「竹科潤隆」等大社區交屋潮，4、5年前的預售時不乏2~3字頭、總價帶千萬元上下的小宅交易，因此頗受年輕新貴或置產族青睞。

不過，甘坤鑫指出，在購屋需求推升下，目前埔頂三路的新成屋成交單價來到60~65萬元，預售屋也將近8字頭，已成為新竹縣市最高貴的蛋黃區路段之一。

熱門購屋路段第二名是竹東鎮旭光路一路，位於二重埔商圈，與第四名田新重劃區的新埔鎮福德街，均受惠於蛋黃區的高房價外溢效應，前往新竹科學園區或台元科學園區，車程都僅約10~20分鐘，卻享有房價省一半的購屋優勢。

第三名是竹北光明六路，為縣一、縣二重劃區的主要幹道，屬於竹北市較早開發的金融商業、住宅混合區，也是新竹縣政府所在地，可說是新竹縣市重劃區的先驅，尤其喜來登商圈一帶，也較多低總小宅、小套房的選擇。

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