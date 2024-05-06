代銷要求「付50萬訂金」才能看合約！28歲妹首購超衝擊　釣出同業

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名28歲女網友上個月看上一間預售屋，於是先刷了5萬元預約，怎料代銷竟稱，需要繳50萬訂金後，才能審閱合約，由於她是首購，起初並未察覺不妥，但在詢問相關產業的朋友後，才恍然大悟自己被洗腦了，不禁直呼「真的怕自己踩坑。」

女網友在Dcard發文提到，一個多月前，去看了一個還在潛銷的預售屋，那時她先刷卡5萬拿到預約單，「代銷說這5萬是不會請款的，5月也就是這個月才會簽訂合約，直到前兩天聯繫我可以去付訂金50萬，並拿合約書回來審閱。」

原PO接著表示，「本來想說一樣刷下去，然後拿合約回來看就行，到時合約審閱期間真的有什麼地方無法接受，還可以退訂拿回所有訂金，但剛剛詢問了相關產業的朋友，拿合約不必先預付訂金否則違法，後來我去查了相關法條之後才恍然大悟！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

對此，網友們紛紛回應，「想坑妳，我5萬就有合約書了」、「我好像也遇到同樣情況欸」、「拿合約審閱連5萬都不用付」、「建議退掉！我覺得這樣好像怕妳看，想要讓妳只能有短時間可以想」；另外，也有房仲行政祕書直言，「前陣子剛上完營業員課程，這樣是違法，可以檢舉了！」

身為首購族的她也坦言，自己沒隊友也不靠爸媽，所以很怕掉入陷阱，「剛剛詢問我的代銷，一定要付大訂50萬才能看合約書嗎？他才回覆說邏輯上是這樣，但如果有疑慮可以先拿合約審閱，之後再簽訂。」