動園區交通助台積電設廠　在地：工程師最愛1總價帶

▲高雄楠梓產業園區在台積電宣布進駐設立2奈米廠後，正積極進行園區聯外交通建設。（圖／高雄市工務局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄楠梓產業園區在台積電宣布進駐設立2奈米廠後，正積極進行園區聯外交通建設，將於2028年完成新增楠梓匝道、1號園區匝道聯絡道，行政院長陳建仁期待，希望透過交通分流可以吸引台積電來這多設一些廠。在地房仲透露，工程師最愛1總價帶。

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行政院於今年4月24日核定「楠梓園區聯外交通整體計畫」，預計投入約156億元經費，江新增國道1號楠梓南出北入匝道、園區連絡道，以及連接台1線匝道等工程，打造便利的交通網絡與基礎設施。

行政院長陳建仁6日在高雄市長陳其邁陪同下，視察楠梓產業園區建設規劃及相關聯外交通建設計劃推動情形。陳建仁指出，考量楠梓產業園區的營運與發展，完善當地聯外交通有其必要性與迫切性。

中央和地方政府也會全力協助台積電，使台積電及先進產業根留台灣，他也期待，交通分流、園區發展愈來愈健全，就可以吸引台積電來這多設一些廠，當然不只台積電，希望和半導體有關的產業都能夠來。

近年產業議題也帶動楠梓區房價飆漲，尤其台積電2025年即將量產，房市價量齊揚。根據最新實登公布，楠梓預售大樓近1年均價為30萬元，最高價為預售案「高大之森」以成交價36.7萬元，成為楠梓預售房價天花板。

▲現在楠梓仍以預售案價格領漲，成屋以個案表現為主。（圖／記者張雅雲攝）

不過最高價出現在成屋案「晴川」，成交價超越預售大樓，最高達38.9萬元，創下楠梓成屋最高價紀錄，擠掉不少預售指標社區。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，現在楠梓仍以預售案價格領漲，成屋以個案表現為主，「晴川」因為2房壓低總價，因此才會出現高單價。

而近期也陸續有不少南漂工程師來楠梓購屋，有別投資、置產客購屋以2房為主，工程師多採總價考量，以總價1500萬元內的3房含平車為主，對3房接受度也高，不過近期就算是剛需的工程師，也有置產的氛圍，沒有立刻入住的需求。

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