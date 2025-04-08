不是北歐風！大票超愛「1裝潢」推爆：日本房子都這樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者莊智勝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人有了自己的小窩，就會想著怎麼裝潢、布置。就有網友好奇，有沒有人喜歡「無裝潢」的房子，「就是乾乾淨淨，近乎無裝潢，你只要擺幾張家具就可以的」，只細心挑選家具，或把實用性功能弄好，其他就是弄個系統櫃，盡量貼近原材質，看起來就跟沒裝潢一樣，話題引發共鳴。

有網友在PTT的WomenTalk板發起討論，「有人喜歡無裝潢的房子嗎？」並說他指的是乾乾淨淨、近乎無裝潢，只要擺幾張家具就好，「只是細心在家具的挑選上，或是把一些實用性功能弄好（例如廚房浴室）。」

但畢竟不可能住毛坯屋，東西也要有地方放，他覺得其他就是稍微一點設計，或是系統櫃這種的就好，「所有都是盡量都貼近原材質的做法來配置，看起來就跟沒裝潢一樣。」

原PO就覺得，舒適度和地段與環境最重要，設計風格會有流行問題，還可能有設計師審美不同的問題，「個人覺得最經典，又耐久實用的，就是這種近乎無裝潢的設計了。」

貼文引發討論，就有人也認同道，「確實，房子就方方正正蓋很難嗎？格局方正、通風採光好就不差了，裝潢個屁」、「日本房子都這樣阿，給空屋一間，自己擺家具」、「以前工作幾個老闆，百坪電梯別墅，家裡幾乎都沒裝潢，但家具家電都不錯，尤其白手起家的」、「我家就是走軟裝，花大錢買經典的家具比裝潢值得」、「我只有廚房裝櫥櫃，其他都沒裝潢。」

但也有網友表示，「我喜歡有裝潢的房子耶！所以後來買了樣品屋，因為自己美感太差」、「無法，有裝潢看起來比較舒適」、「不是喜不喜歡，是有沒有錢。」