三重預售案現「單戶破億」　在地：買方至少要掏8千萬現金

▲三重首次出現預售單戶總價破億交易，指標案「潤泰CITY PARK」頂樓以1億1466萬元成交。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重首次出現預售單戶總價破億交易，指標案「潤泰CITY PARK」頂樓以1億1466萬元成交，拆算單價114.6萬元，成為三重預售單、總價最高的一戶。在地房仲表示，總價破億確實驚人，是過往難以想像的，在高價宅限貸的情況下，買方要一口氣掏出8千萬元。

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「潤泰CITY PARK」是新北三重最指標的預售案，成交單價破百萬，甚至來到93.3~114.6萬元，震驚市場。最新一批實價揭露，該案頂層35樓戶含車權狀120坪，不僅成交單價114.6萬元是三重新高價，總價1億1466萬元也是三重最高，更是三重唯一一筆總價破億的預售交易。

攤開實價登錄，三重預售史上第二高總價個案是「寶石睿岳」，20樓戶含車權狀84.7坪，總價5850萬元，拆算單價88.4萬元。第三名則是「潤泰峰左岸 」，頂層27樓含車權狀78.4萬元，總價5130萬元，拆算單價70.9萬元。

▲三重住宅預售新案史上最高3筆交易。（表／記者項瀚製）

東森房屋三重成功加盟店東王繼光表示，「潤泰CITY PARK」共規劃3棟，本次成交單、總同步創高的就位於A棟，就是鄰河案最近、又最高的帝王戶，單價寫下新高不意外，但在三重單戶總價破億仍相當驚人，顯示高資產族富人認同建商品牌外，也認同區域條件。

王繼光表示，三重成屋市場也幾乎鮮少有破億元的產品，以「潤泰CITY PARK」成交總價1億1466萬元，受限於央行針對高價宅限貸3成的情況下，等於說買家一口氣至少要拿出8000萬元。

《住展》雜誌發言人陳炳辰分析，「潤泰CITY PARK」該案具有相當的獨特性，加上頂層又是稀有產品，因此以此價碼成交可視為一種市場特例，市場仍會有一些買方不管大環境，就是對特定品牌、特定區域情有獨鍾。

但陳炳辰也提到，雖然目前房市低迷，但卻有飄散著濃濃的「兩樣情」，也可說是「品牌建商的武林」，品牌受認可的個案仍能有效去化，而二、三線的個案相互競爭，買氣又頓，銷售狀況就不甚理想。

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