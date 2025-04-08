「智能科技賞屋GO！」預約賞屋抽好禮　AI一鍵煥裝幫您輕鬆找家

▲東森房屋推出「智能科技賞屋GO」活動，即日起至4月27日，凡於東森房屋官方網站瀏覽AI一鍵煥裝專區物件，並成功預約賞屋，即有機會獲得東森幣、創意紙屋等多項超值好禮。

圖、文／東森房屋提供

因應AI科技不斷進化，東森房屋於4/7（一）推出「智能科技賞屋GO」活動。即日起至4月27日，凡於東森房屋官方網站瀏覽AI一鍵煥裝專區物件，並成功預約賞屋，即有機會獲得東森幣、創意紙屋等多項超值好禮，幫您在輕鬆找尋理想家的同時，還能有機會獲得額外的驚喜回饋。

東森房屋官網運用AI智能科技，優化賞屋體驗。除了原有清晰便捷的物件資訊呈現，更導入AI一鍵煥裝功能，找屋民眾能更直觀地預覽房屋裝潢後的樣貌，一鍵滿足對未來家的想像，大幅優化賞屋體驗。

本次「智能科技賞屋GO」活動操作相當簡便，只需三個步驟即可輕鬆參與：

1、瀏覽心儀物件：進入東森房屋官方網站，瀏覽AI一鍵煥裝專區的精選物件，透過詳細的物件介紹、精美的AI模擬照片及影音呈現，快速掌握房屋狀況。

2、點擊「預約賞屋」填妥資料：針對感興趣的物件，點擊「預約賞屋」按鈕，填寫相關聯絡資訊。

3、完成預約，即可參加抽獎：成功送出預約賞屋資料後，即自動獲得抽獎資格。

為感謝消費者的支持與參與，本次活動準備了多項精選好禮：包含東森幣500元（共20組），可於東森購物網站消費抵用，讓您在找到理想家的同時，也能享受購物樂趣。另外是Flowermonaco DIY創意紙屋（共10組），兼具趣味性與設計感的創意紙屋，為您的生活空間增添獨特風格。

東森房屋業務行銷處經理葉沛堯表示：「東森房屋一直致力於運用AI科技提升服務品質，讓消費者在尋找夢想家的過程中更加便捷高效。本次『智能科技賞屋GO』活動，提供了大量的物件資訊和AI一鍵煥裝功能，更透過預約賞屋抽好禮的方式，鼓勵消費者積極踏出尋家的第一步。誠摯邀請有購屋需求的民眾踴躍參與，讓東森房屋成為您安心成家的最佳夥伴。」

「智能科技賞屋GO」活動自即日起至4月27日止，機會難得，敬請把握。立即前往東森房屋官網預約賞屋，開啟您的AI找房之旅！

【東森房屋官方網站】https://www.etwarm.com.tw/