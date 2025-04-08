前台積工程師涉詐西屯新屋流標　還有新豪宅進場待拍

▲前台積電工程師林男因詐騙65億元收押，其名下西屯區12期的2間昇揚「四季文華」以流標收場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

前台積電工程師林怡先離職後，轉行詐騙海削65億元，專案小組於2023年12月搜索該公司及住處，法院依違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪名收押。林怡先名下豪宅陸續曝光進入法拍，今（8）日林男西屯區12期的2間昇揚「四季文華」以流標收場。

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林男名下不動產已知包含台中第一豪宅「聯聚瑞和大廈」該物件於1月首拍，底價9723萬元，首拍隨即標出9808.8888萬元。另一間「雙橡園1617」於去年平安夜進入首拍，底價6200萬元，首拍就飆出6328萬元。

業界本預期林男位於12期「四季文華」2戶，首拍底價則分別為2140萬元、2170萬元，拆算單價落在40萬元上下，相較於林怡先取得單價30萬元，一坪價差10萬元，應有機會拍出，卻沒想到居然全數流標。

寬頻房訊發言徐華辰表示：「本次12期的物件首拍價格貼近行情，該社區單價4字頭以上成交也多落在高樓層，加上該案並非豪宅建商有品牌力加乘，搭上房市景氣走弱，且大部分投資者可能在此次407股災中尚未振作，流標並不意外。」

▲林男名下北屯區另一座社區「德邑一景苑」則是將在5月初進入首拍，底價4200萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

緊接著釋出的則是林怡先位於北屯區另一座社區「德邑一景苑」，該建物屋齡7年，6樓戶、 92.56坪預計5月初首拍，底價4200萬元，經查林男在2017年以2830萬元購入。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意則表示：「該案位於北屯崇德商圈，地點佳輕屋齡，尤其搭上北屯區近期蓬勃發展的列車，應會有不少人關注，但由於該底價突破4千萬元大關，市場接受度有待考驗，二拍出脫的機會比較大。」

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