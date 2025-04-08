親戚勸買股票他不聽！現在躲過股災「慶幸是買房」　網卻搖頭

▲原PO慶幸自己買的是房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台股昨（7）日重挫2065點，就有網友發文表示，他在幾年前存到了250萬元，雖然當時親戚一直要他買股票，但他還是執意買房，如今股市「一片綠油油」，他就慶幸自己當時買的是房子，至少保值、穩定。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「還好沒聽親戚的去買股票」為標題發文，提到他在幾年前存到250萬元，雖然親戚一直要他買股票，說這樣賺得比較快，但因為他本來就不打算賺錢、只是想要一間房，所以還是選擇買房。

原PO透露，疫情過後，股價開始上漲，所以親戚常常炫耀他的台積電又賺了多少。如今股價下跌，他便心想，親戚應該心情會很差，而他也慶幸自己當時買的是房地產，至少保值、穩定。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「從來就不是買不買的問題，一直都是買在何處跟賣在何處而已」、「幸災樂禍的同時，你可能沒有算到，他如果是暴漲前買的，現在帳面還是正很多」、「現在這種時候就是加碼的好時機，漲上去直接退休囉」、「蠻認同的，房地產不用擔心太多，玩股票就是贏了炫耀，輸了自己哭」。

還有網友則認為，「接下來就是房市了」、「股市崩盤再來就是房地產了，不要以為僥倖逃過，這是骨牌效應」、「別高興太早，股市崩盤，房市會沒事？只是時間序而已」。