5年前沒買到！他看「現在的房價」後悔了　網：完全懂你的心情

▲原PO很後悔沒有早點買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有買房的打算，近日有網友發文透露，他其實5年前就有在看房子了，甚至有看到喜歡的房，但當時因為「貪便宜」而被其他人買走，之後幾次也都是他砍價砍太多，而沒有成功簽約，如今，房價已經高到讓他買不起，因此他就十分後悔。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「沒買房很後悔」為標題發文，提到他從5年前就在看房了，當時很喜歡其中一間，但卻因為他「貪便宜」，而沒有成功簽約，該房也就被其他買家給買去了。後來他也有看到還不錯的房子，但因為不想買貴、砍價砍很多，所以還是沒有買到。

原PO坦言，其實他知道自己的砍法很難買到房，所以看到現在的房價後，他實在很後悔，如果他現在真的要買房的話，就只能買那種讓他不太滿意的房子了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「貪便宜也要你貪得到啊」、「我原本也是，三年前就在看房，發現越晚買，就越接近老破小遠」、「個人覺得自住買房其實沒這麼重大，不過是自己看得太重罷了，認為要千挑萬選，來選擇一個很棒的物件」、「我也是看了好幾年，一直覺得太貴在等掉價，越等越心寒、越等價越高，覺得不錯的物件基本上一個禮拜內就沒了」。

也有網友分享，「完全懂你不想買貴的心情，二手屋看了看就覺得太貴，不想給前屋主賺那麼爽，價錢談不攏，後來我買了兩間都預售屋，寧願給建商賺」。