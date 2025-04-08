砸大筆積蓄「大樓換透天」卻後悔了！他跪求優點：真的不習慣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前砸大筆積蓄買下透天厝，怎料才住一段時間，就後悔想搬回大樓房了，於是發文跪求「透天的好處？」而不少網友也超配合，紛紛留言分享透天優勢，還笑說可以減肥。

網友在臉書社團「買房知識家」發文無奈直呼，「大樓換到透天很不習慣，看到樓梯就怕了。有住透天的朋友，可以分享給我透天的好處嗎？花了一大筆錢，結果好不適應，好想回大樓。」

對此，許多網友笑回，「不用繳管理費，省不少錢」、「樓上碰碰叫，樓下唉唉叫，透天就沒這個問題」、「車可以停家門口，方便許多」、「不用繳管理費啊！空間大，不怕吵到人」、「有一種產品叫透天電梯，錢花下去都有」、「不用尖峰時段等電梯，出入方便，每個人都有自己的大空間，不用一直打招呼，買東西不用考慮太多，不會看到吵雜的群組糾紛，鄰居聲音較不複雜」、「透天才好，舒適又不吵」、「我也好想換回大樓」、「不用處理樓上樓下鄰居的漏水問題，完勝」。

另外，也人直言，他們就是擔心，年紀大了無法爬樓梯，才從透天換成大樓，「透天的好處就是，很寬大可以塞很多雜物，但光打掃樓梯，從地下室到四樓，我就要擦兩個小時...超累的。」