買房隔兩天！同社區「大4坪房+全屋冷氣」價格驚呆他：如何釋懷

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一位網友最近剛買下一間小三房的新居，卻在簽約兩天後發現，同社區有間大三房的物件釋出，不僅室內坪數更大、設備更齊全，且單坪價格整整少了2萬，讓他格外在意，「請問大家買貴要如何調適心理？」

這位網友在PTT提到，「最近買了一間小三房，簽約後隔兩天才看到同一社區接近的樓層，釋出的大三房物件，室內比我這間大4坪，又附全屋冷氣、洗衣機、電器櫃及厚實衣櫃；而我這間什麼都沒有，只有一個衣櫃，總價差約40萬元，我單坪17.35萬，人家單坪只要15.35萬元。」

原PO坦言，雖然小三房的物件確實符合他的需求，但在購買後發現自己買貴了，仍讓他心情沉重，於是才想發文求問，「買貴如何釋懷？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

對此，鄉民紛紛回應，「放寬心，未來還是漲」、「把不爽化為動力努力賺錢啊」、「你肯定是自住，但你覺得晚買就是要更貴，光是這個心態，你就可以放心了」、「好便宜的價格」、「格局放大一點，長遠一點，40萬其實就是小錢」、「不要陷入比較，一比較人就不開心」、「你也不能說買貴了，坪數大的單價自然就比較低」、「以後都是賺啦」。

PO文也讓過來人心有戚戚焉，直言「買的時候，買價全棟最高，過2個月交屋時，附近地區的開價全部上漲，比買的時候多200萬，老實說心情是有點複雜」、「我也是，你的心情很正常，大部分人都是這樣子的」、「讓你釋懷一下，1年前我單坪價格一出來排前二，1年後我單坪價格，現在還是同建案實登第五名，這一年實登多了近20個實登價格，這樣有沒有好過一點...我這大盤子」。