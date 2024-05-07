房屋稅不同調「汐止4千、竹北2萬」　信義：標準單價調整影響大

▲屋齡10年內的屋主5月收到房屋稅單，應該都會當有感。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

5月房屋稅單來了，2014年各地方政府調整房屋標準單價，屋齡10年上下成輕稅、重稅分水嶺，像是竹北3年的3房每年2萬多元、汐止14年一樣3房則只要4200元。信義房屋專家表示，建築結構、樓層、路段、折舊都會影響房屋稅，但近年影響最大的絕對是房屋標準單價的調整。

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縣市政府從2014年開始陸續調整房屋標準單價，新房子標準3房有些都達到2萬元，統計從2019年開始有將近50萬戶完工，雖然各縣市政府調整時間、幅度都不一致，但屋齡10年內的屋主5月收到房屋稅單，應該都會當有感。

據財政部統計，各縣市政府的房屋標準單價調整後，台北市較1984年的房屋標準單價增幅最高，平均達到184%，新竹縣市也都是調漲1倍，而台中、桃園市平均調幅較小，分別僅有84%、70%。

▲台北市較1984年的房屋標準單價增幅最高，平均達到184%。（圖／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，屋齡10年上下成為一個輕稅與重稅的分水嶺，舉例來說，竹北屋齡3年左右的標準3房，房屋稅約2萬餘元，林口一間屋齡8年左右的標準3房，房屋稅也約2萬元；不過，一間汐止14年的標準3房，房屋稅僅約4200元。

曾敬德說：「當然建築結構、樓層高度、路段率與折舊都會影響房屋稅，但近年影響最大的絕對就是房屋標準單價的調整。」

曾敬德補充，調高房屋標準單價影響到的除了每年的房屋稅，買賣房屋時候買方的契稅也可能受到影響，「若是遇到囤房稅2.0，明年收到稅單會更有感，建議真的很在意房屋稅的民眾，可以挑選屋齡10多年的房子，可能稅費就會少一些。」

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