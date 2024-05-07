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隔50米！起家厝遇上「這把刀」想換了　大票搖頭：住都市哪都是

▲▼建案,建商,工地,工頭,大樓,蓋房子,新成屋,工人。（圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個人買房、看房在意的點不一樣，其中還是會有人對「風水」問題耿耿於懷。就有網友表示，因為重劃區的關係，朋友的屋子對面要蓋房，這一蓋下去恐怕會受「一把刀」所擾，「發現會有壁刀，兩建案大約50米」，在考慮是否要因此換房？話題引發討論。

有網友在PTT的home-sale板發起閒聊「起家厝有壁刀」，提到朋友房子對面的重劃區開始蓋起來，就發現會有「壁刀煞」的問題，兩個建案則大約相隔50米，「他想問說要換房嗎？還是大家不在意？」

貼文引發討論，「我不在意，可這對他有用嗎？」「除非是鄉下，不然壁刀要怎麼避免」、「沒啥差，除非你覺得風很大很煩」、「某房產投資客說他不買跟煞有關的房子，怎樣都賺不到錢，比凶宅還要慘」、「50米夠遠了，不在意就沒差」、「50米很遠了吧」、「住都市到哪都是壁刀」、「住宅區、商業區、重劃區，哪一個不壁刀？」

所謂「壁刀煞」，命理專家湯鎮瑋解釋，如果房屋與其他大樓沒有對齊，錯位相沖，正好對到該樓外牆的牆面邊角，像被一把大刀切到。

他提醒，在「壁刀煞」影響下，居住者可能會感到無形的壓力壓迫，長期住下來，導致健康方面出現問題。不過他表示，若住宅觸犯到「壁刀煞」，可在正對煞處的位置擺放九宮八卦鏡，即可簡單化解。

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關鍵字：風水壁刀煞重劃區建案買房PTT

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