火災不能躲浴室！專家警告「這4件事」千萬不能做　

▲遇火災躲到浴室，反而容易遭濃煙侵襲而造成人命傷亡。（示意圖／pixabay）

文／鏡週刊

台中市西屯區昨（7）日凌晨發生了一起住宅火災，一對父女倒臥浴室雙亡，令人痛心。台北市政府消防局特別在臉書發文提醒民眾，火災發生不能躲在浴室，因為浴室的門和天花板大多是塑膠材質，不耐高溫，若躲浴室易遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡。

台北市政府消防局表示，火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，易使塑膠門熔化變形，因此浴室的門無法有效阻絕濃煙，若躲浴室易遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡。

此外，浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，所以不會有新鮮空氣流入浴室內。加上浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，消防人員不易發現。

另外，火災發生時有「4件事」千萬不能做：不能用塑膠袋套頭，因為塑膠袋會熔化；不能浪費時間找濕毛巾；不能坐電梯；不能再跑回家。更多防火知識可以參閱防災易讀手冊「火災來了怎麼辦（避難逃生篇）」。



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