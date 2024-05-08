睡覺禁開冷氣「爸媽半夜會檢查」　她淚求解方：每天睡到爆汗

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友無奈表示，雖然房間有裝冷氣，不過爸媽嚴格規定，晚上睡覺時不能開，甚至還會半夜開門檢查，眼看最近越來越熱，她每晚都睡到滿身大汗，由於父母態度強硬，她已放棄抵抗，只好發文跪求能睡得舒服一點的方法。

女網友在Dcard提到，「我爸媽從小管我們小孩很嚴，小時候是沒有自己的房間的，都跟爸媽一起睡，他們睡床我們打地鋪，所以一舉一動他們都知道，那時睡覺他們就不開冷氣，只有電風扇擺頭，而我們小孩都會狂踢棉被。」

長大後，原PO終於擁有自己的房間了，但晚上依舊不能開冷氣，「房裡是那種舊式窗型冷氣，一開噪音就很大聲，根本不可能偷偷開，只能開窗戶透風＋電風扇開最大，但有時候房間太悶還是沒什麼用，爸媽還會來偷看我們睡覺有沒有開。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她直言，在家裡唯一能開冷氣的時機，就是全家人都在客廳的時候，因為大家都吹得到，但也只有晚餐到睡前的3、4個小時之間能開，「最近越來越熱了，我幾乎每天睡覺都滿身大汗，又黏又不舒服，想到要睡覺就煩惱，我已經放棄說服我爸媽了，請問大家還有什麼方法可以讓我睡覺的時候舒服一點的嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「辛苦妳了，我爸媽也是一樣，現在自己出來住才好一點」、「我都會睡前沖冷水澡，用濕毛巾擦脖子後面會比較涼」、「換成涼感的寢具可能會好一點，很多時候會熱都是因為寢具不透氣的關係，像我的床墊是石墨烯的真的會涼」、「換一個床墊或許會比較好」、「我床邊是放工業用的那種電風扇，這樣風才夠大」。