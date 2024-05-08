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住一晚2萬2400元！女子狂拿35瓶洗髮精撈本挨轟...本人回應了

中國傳有妹子旅遊時，住飯店拿走35瓶洗髮精。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲傳有大陸妹子，住飯店時拿走35瓶洗髮精。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

飯店提供許多東西讓客人使用，甚至可以帶回家。大陸五一假期就有不少年輕，旅遊住一晚5000元（人民幣，下同，約新台幤2萬2400元）的飯店，竟拿走35瓶洗髮精，認為可以回本，在網路掀起熱議。

據《瀟湘晨報》報導，「大薅羊毛」滲透到社會各領域，是相關的優惠或免費活動等都可以算在裡面，怎料這個風氣吹到住宿業，這裡的羊毛通常是指客房內的酒水飲料、水果零食、一次性牙刷牙膏、洗髮精、沐浴乳、護手霜等，其中最吸引年輕人的，是高檔飯店配套的洗護用品，通常是原裝進口大品牌的分裝，規格500ml的產品價位往往在500元（人民幣，約新台幤2240元）以上。

不少迪士尼在內的知名飯店都遭殃，甚至有人還推拖車來搬，社群平台更出現「酒店薅羊毛攻略」。有一派網友認為這是環保、節省的做法，但有一派無法理解，認為吃相太難看。

而「5000一晚的酒店薅走35瓶洗髮水」的當事人，她坦言自己都傻眼了，透露飯店是4月底她在澳門旅遊時，當地店家贈送，她一共住了4晚，實際費用為2.3萬一晚，而非5000元一晚。

她強調是拿走沒用完的，而且是4個晚上的份，沒想到卻被記者曲解，和事實完全不符，為此感到無奈又氣憤，她想辦法在微博和小紅書澄清，但沒什麼效果，也只好認了。

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