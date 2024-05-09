記者劉宜庭／綜合報導

楊大衛（David Yong）在實境節目《駐韓超富族》登場時，大方自我介紹是「新加坡前1%富豪」，除了展現驚人財力，還在家中擺放數鈔機，讓好友露出不可置信的表情，他則幽默表示：「怎樣？你管我喔？」

▲《駐韓超富族》楊大衛自稱是新加坡前1%富豪。（圖／翻攝自Netflix）



節目中，楊大衛邀請義大利奢侈品牌後代泰奧（Teodoro Marani）來到首爾家中參觀，展現豪奢擺飾、精品，客廳還被發現擺放點鈔機，讓泰奧驚呼「點鈔機？這是你最大的嗜好嗎？」他笑回：「其中一種嗜好，有時候用現金比較方便。」

▲楊大衛客廳擺放點鈔機。（圖／翻攝自Netflix）



隨後，楊大衛立刻拿出一疊鈔票示範用法，看見泰奧驚喊「好快啊！」他疑惑提問：「義大利沒有這個嗎？」對方回答：「義大利有，但是我家沒有。」事後2人分別接受工作人員訪問，泰奧坦言：「我愛大衛，他是很好的人跟朋友，但是點鈔機？真的嗎？客廳真的需要嗎？」

接著畫面切換到楊大衛，印上斗大字幕「炫富」2字，他更幽默攤手：「怎樣？你管我喔？」直白反應笑翻棚內主持人。他透露目前展示的房子是租的，押金5億韓元（約台幣1100萬）、每個月租金2000萬韓元（約台幣47萬）、管理費200萬韓元（約台幣4.7萬）。

「這沒多少，小錢而已。」然而，楊大衛表示需要更大的空間，因此打算在當地置產，錄影期間還在房仲的介紹下看了2套豪宅，多次衝動想直接刷黑卡買下，最後被好友勸說才攔下。

▲楊大衛公開首爾豪宅內部樣貌。（圖／翻攝自Netflix）



格外引人注意的是，楊大衛展示衣帽間時，畫面拍到他的手錶擺放區，令主持人Bam Bam驚問「他怎麼有這支錶？」原來，該隻手錶是百達翡麗（Patek Philippe）和Tiffany的聯名款，剛推出時曾被放上拍賣會競標，最後的落槌價是650萬美金（約台幣近2億元），是非常稀有的限量品，也因此讓Bam Bam笑說：「他確實有炫富的本錢。」

▲Bam Bam注意到楊大衛擁有稀有手錶。（圖／翻攝自Netflix）