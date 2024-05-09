電費差5倍！開冷氣「2秘訣」超省電　老師傅證實：可爽吹24小時

▲冷氣怎麼吹才省電？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

天氣越來越熱，已有不少人開冷氣消暑，但要怎麼使用才省錢？一名住在台灣的日本人松野高志，先前到冷氣工廠當一日學徒，向老師傅請教冷氣相關知識。對方透露，買冷氣最好選擇一級能效的變頻冷氣，且使用時不要開開關關，否則重新啟動很耗電，只要選對且用對了，和五級能效的冷氣電費就會差到5倍。

松野高志在節目《台灣好吃驚》到冷氣工廠當一日學徒，向工作經驗達26年的冷氣師傅King哥請教冷氣知識。他好奇問，現在的冷氣有除濕、除臭、清淨等多項功能，好奇越多功能越好嗎？King哥認為其實不然，因為如果消費者不會使用這些功能，不慎操作錯誤導致機板當機，反而需要頻頻維修。

King哥也介紹，現在最流行的款式是變頻冷氣，因為其壓縮機會隨即設定的溫度去調整，不會忽冷忽熱，且建議一定要選擇一級能效的變頻冷氣，用電量比較少，舊式的冷氣通常是五級能效，就會比較耗電。

至於兩者電費會差多少？King哥解釋，台灣都是2個月算一次電費，如果是一噸的冷氣在房間裡面吹24小時，2個月都不間斷，大約是1000多元；反觀以前五級能效的冷氣，以相同條件吹2個月、24小時都不關，費用就可能飆到5、6千元。

King哥也提醒，如果要長時間吹冷氣，開開關關反而耗電，因為壓縮機啟動需要的電流很高，一來一往耗電量就會飆升，所以建議使用變頻冷氣時可以將溫度設定在26度，然後就不要關了，「這樣才能恆溫，反而才省電」。

事實上，先前台電粉專「台電電力粉絲團」也曾說明，每開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量就是1.3度，所以如果開關間隔時間不長，建議中途可以改為送風模式或調高溫度，切勿開開關關反而耗能。另外也可以選擇變頻冷氣，將溫度設在26至28度再搭配電扇使用，可以更加省電。