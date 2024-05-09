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被蚊子吵到崩潰…開燈卻找不到！專家曝原因：往「這1處」找

一開燈蚊子立刻消失不見，專家教戰，可以往周遭牆壁或陰暗處尋找。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

▲不少人晚上睡覺都有被蚊子吵醒的經驗，但一開燈卻又找不到，關燈一躺下，又開始在耳邊嗡嗡叫。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

時序進入初夏天氣越發炎熱，蚊蟲也紛紛出籠擾人清夢，不少人睡覺時都曾遇過蚊子在耳邊嗡嗡叫，但一開燈卻不見蹤影，令人又氣又崩潰。對此，專家教戰，可以往「房間1處」搜索，就能發現蚊蟲消滅敵軍。

一名網友在PTT以「請問一下開燈後蚊子都躲去哪裡啊？」為題發文，崩潰表示半夜睡覺突然被癢醒，才發現原來自己被蚊子叮了好幾包，但開燈後卻找不到蚊子的蹤影，一旦關燈蚊子又在耳邊飛來飛去，讓他忍不住惱怒問，「開燈後蚊子都躲去哪裡啊？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「躲到你的視線死角」、「現在蚊子會匿蹤你不知道」、「所以現在我都開燈睡」、「蚊帳是個好東西，飛不進來你好睡，飛進來他死定」、「蚊帳+電蚊拍唯一解。」

對此，根據醫學健康網站《Hello醫師》文章指出，由於開燈時瞬間的光亮會讓蚊子停止飛行，並停在周遭的「牆壁上」，倘若還是找不到，則可以往較暗或較黑的地方或物品搜尋，因為蚊子習慣躲在陰影或深色物體的表面。

至於為何蚊子總是喜歡在耳邊嗡嗡作響？該篇文章也說明2原因，第一、耳朵、耳屎的氣味：蚊子藉由嗅覺來鎖定叮咬的目標，若耳朵的耳垢較多、氣味較強烈，蚊子可能會受此吸引，飛去耳朵；第二、二氧化碳濃度：蚊子會透過二氧化碳的濃度來尋找獵物，頭部是人體排出最多二氧化碳濃度的地方，而睡覺時身體處於靜止狀態，並不會擾動周遭的空氣，因此頭部的二氧化碳濃度就會更高。

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