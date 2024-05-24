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低總價房屋當道！信義區掀小宅風　購屋族：買比租划算

▲▼台北,信義區,利通建設,緻信義,公設比,五率國際。（圖／截取自緻信義官網）

▲▼信義區為政經中心核心區域，有台北101、國父紀念館（如圖）等國際地標。（圖／截取自緻信義官網，下同）

▲▼台北,信義區,利通建設,緻信義,公設比,五率國際。（圖／截取自緻信義官網）

房產中心／綜合報導

紐約曼哈頓、巴黎塞納河畔、倫敦海德公園、東京港區等世界首都城市豪宅林立，對比台灣擁有相同條件的地段非台北信義區莫屬，匯集首都政經中心、台灣地標101大樓、世貿中心、多家商辦與國際飯店等，同時也是全世界百貨密度最高的地方，白日裡忙碌生機活力、夜晚絢爛燈火輝煌，展現品味風采精緻生活的完美舞台，令人心生嚮往的信義區當然也是高價豪宅指標區域，吸引許多企業高管和外籍人士入主其中。

隨著租金持續上漲，越來越多人發現高房租不如買房來得划算。尤其精華地段租金套房動輒3、4萬元，選擇購買不動產，不僅能享受居住穩定性，更能擁有資產長期增值潛力。房價隨著時間逐漸上升，不動產具有保值、抗通膨等功能，能夠有效對抗貨幣貶值風險。特別是新青安貸款提供低利率和優惠條件，使得購房門檻大大降低，與其支付高額租金，不如善用政府政策，將每月房租轉為房貸，實現自有房產夢想，並享受資產增值好處。

近期耕耘房地產30載的利通建設，在信義區核心精華地段打造「緻信義」一案，以優於周邊新案總價、北市少有低公設比以及國際級建材，成就珍稀難得的質感建築，成功吸引層峰人士目光。

▲▼ 緻信義 。（圖／業者提供）

▲▼利通建設在台北信義區推出精品寓所「緻信義」，精巧坪數、低公設比、付款方式輕鬆，入主信義區精華地段不是夢。

▲▼台北,信義區,利通建設,緻信義,公設比,五率國際。（圖／截取自緻信義官網）

「緻信義」位於信義世貿特區地段優越，距離台北捷運101世貿站僅450公尺，且雙面臨路、基地開闊、位置便利程度極高，更難得地上15層建築卻採用一般20層以上大樓才用的SRC結構，提升整體結構耐震強度，利通建設更提供長達10年的防水保固，全方位打造堅固安全永恆安心的居住體驗。

五率國際地產行銷總經理程紹鈞強調，利通建設積極響應政府虛坪與公設比改革，拒絕現今新建案公設動輒超過30%甚至達40%的狀況，「緻信義」公設僅29.5%，規劃11到30坪1至3房，更配合訂簽6％的付款方式，1980萬起即可入主信義區，讓人能以相對周邊新案輕盈的總價，為自己拿下燙金地標貴賓席門票。

台北曼哈頓信義區高聳的摩天大樓、時尚百貨、星級餐廳，「緻信義」風格時尚簡約宛如精品，但總價卻因坪數而精巧。未來周邊還有四季酒店、台北天空塔、富邦A25、南山A21、南山大樓A26及富邦D1等增值地標，巨大量能使信義區的天際線再度進化。

▲▼台北,信義區,利通建設,緻信義,公設比,五率國際。（圖／截取自緻信義官網）

▲台北信義區生活機能豐沛，圖為象山步道。

「緻信義」地處蛋黃地段中心，一條基隆大道北往台北市政府、國父紀念館等政經文化中心，南向台灣大學、公館商圈。除了繁華商圈以及眾多銀行、商辦聚集之外，四四南村、象山步道等公園綠地為都會氣息增添一份鮮氧活力，信義運動中心更是現代城市居民運動健體強身的好去處；三興國小、信義國中、私立立人國際國中小學等組成優質學區，更替下一代準備良好的教育環境。

利通建設把對建築、對家的珍惜與用心展現在建材上，「緻信義」使用許多國際級規格配備，例如YKK雙層5+5頂級氣密隔音窗，有效降低噪音及室外溫度；BWT淨水系統讓住戶安心用水；KRONOTEX太格木地板高效防潮抗噪又簡單易保養；LEICHT廚具、SILESTONE西班牙賽麗石檯面，加上林內三機與BOSCH全嵌式洗碗機，抗菌衛生好打理，讓廚房變身愛料理人的天堂；衛浴採用TOTO馬桶、面盆五金等，兼具美學與潔淨實用功能。建築外觀使用石材、金屬鋁板、玻璃、金屬格柵等巧妙搭配，交織出光影流動的虛實立面，在貫穿繁華與人文的都會風景中，提供人們一棟既穩固安心又如織如詩的美學建築。

▲▼緻信義,利通建設,五率廣告,建築,房產,代銷。（圖／業者提供）

位於信義區金磚地段、擁有蓬勃前景的「緻信義」，輕巧坪數、低公設比輔以輕鬆付款方式，讓人能以輕盈價格收納人生所有精華美好，吸引許多金融、科技業菁英關注，目前該案地下室已開挖完成，正在進行結構體鋼構工程，工程期約3年左右、預計116年交屋。

了解更多「緻信義」https://lihi.cc/zebI9
接待會館：台北市光復南路688號 
賞屋專線：02-8789-0688 
投資興建：利通建設實業有限公司 
企劃行銷：五率國際地產行銷

關鍵字：緻信義利通建設五率廣告建築房產代銷

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