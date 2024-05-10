全球聚焦AI風雲崛起　「Sunland Mark」頂規科辦以速度決勝未來

▲內湖串起全球供應鏈，頂尖企業爭逐。

圖、文／森聯國際提供

大AI時代 全球與之共舞

邁入2024年，全球力拚經濟復甦，美國聯準會的利率政策，美中兩大強權的AI晶片戰，以及地緣政治風險等議題，持續全球焦點！如同當年賈伯斯的「現實扭曲力場」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起AI巨浪，預言未來十年AI算力將再提高100萬倍，隨AI算力暴增，加上輝達所創立的標準，相信在可預見的未來，未來企業將以速度決勝，企業CEO必須不斷思考如何用更快的速度，迎接挑戰，達成企業大願景。

科技狂潮 為台灣未來踩下加速器

彼得．杜拉克曾說：「預測前途最好的方法，就是去創造它。」當你決定自己創造未來，就是為成功踩下加速器。臺灣近年憑藉著科技產業高速發展成為「天選之島」串起全球供應鏈的重要基礎，吸納亞馬遜、微軟、艾司摩爾（ASML）、Google、新思科技、戴爾（Dell）、惠普（HP）等跨國大企業來台設立研發與行銷團隊，從臺北的南港、內湖園區，到桃園華亞園區、新竹園區，囊括了包括半導體、ICT 供應鏈，到人工智慧、低軌道衛星等各種專業的科技公司，演繹著與全球科技業同步的技術與應用。

▲輝達掀起AI巨浪 ，慧眼獨具選內科。

大內科舊宗段 黃金超跑 菁英科技圈

與南港軟體園區、信義計畫區構成產業鍊黃金三角的「內湖科技園區」不僅是北部都會區產值最高的科技聚落，年年產值超過5兆元，觀察2023年全年廠辦市場，也以內科廠辦市場表現最為穩健，而近一年來空置率平均落在4~5%，目前已經吸引超過6700家國內外業者進駐，隨著高科技產業迅速發展、資金飽足的情況下，擴張需求正盛，從台北市政府產業發展局的資料指出，內湖科技園區發展腹地已達95%以上，園區整體開發已日趨飽和，內湖科技園區廠辦大樓長期炙手可熱，近年來甚至供不應求，為擴大其發展動能，2019 年台北市政府推動內科2.0 計畫，企業擴展規模順勢往南推進到內湖舊宗段，以先天具備的交通優勢吸引緯創、網銀國際、萬海、星宇、特斯拉、BMW、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等科技新貴、頂級車商企業總部進駐。

▲堤頂交流道極速網，直探南港三鐵一日圈。

企業選址 交通攸關頂尖人才去留

探究掀起資本市場的AI狂潮「輝達」不斷打破算力天花板的晶片的誕生地，其企業總部座落矽谷聖塔克拉拉（Santa Clara）聖湯瑪斯快速道路一旁，一座灰色外觀的建築，搭上了巨大的波浪狀遮蔭，在平坦的公路旁格外搶眼，科技業征戰全球，每一個成功企業總部選址，眼光與決策講究速度決勝未來。

座落兩大台北指標科技園區的中心點的內湖舊宗段，嶄新大樓林立、形成開闊整齊街廓，四通八達多元交通網絡便利性為其最大優勢，離內科中心近、交通便捷等優越地理位置，成為各大企業搶先進駐的首選之地，大型企業龍頭格外重視優質員工，因此擴充辦公室的同時，考量地緣性、交通便捷性、創新舒適環境，維持員工既有通勤習慣，才能留住頂尖人才！

舊宗段近堤頂交流道以最輕鬆的距離銜接國道一號；環東大道、南港聯絡道快速銜接國道三號、五號；10分鐘內即可抵達松山機場、信義計畫區；15分鐘到南軟園區、南港高鐵一日圈串聯新竹、台南和高雄等科技城心；未來區內將新增捷運路線「環狀線東環段」，行經信義計畫區、松山車站、內湖科技園區到大直劍南路站，預計在舊宗路一段、新湖一路路口規劃Y35預定站，同時規劃做為「汐東捷運」轉乘站點，周邊交通機能便捷成熟。

▲Sunland Mark即將完工，立地超優勢決勝未來。

Sunland Mark頂規科辦 全棟3千坪卓越入主

森聯機構於內湖舊宗精華地段打造Sunland Mark頂規廠辦即將完工，基地621坪，樓高8樓、地下4樓，全棟約3千坪，鑽石切割氣派建築門面展現企業領袖風範，距環狀線東環段Y35預定地約300公尺，不僅是擴張企業版圖新據點，優越立地位置更為企業主帶來高速創新動能，搶得致勝先機！

基地位置：台北市內湖區行愛路56號（新湖一路 行愛路口）

禮賓專線：02-2790-3131