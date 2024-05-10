代書假買房真詐騙海撈2億　「地籍異動即時通」北市才1.7萬人申請

▲申請「地籍異動即時通」防成肥羊，曾有地政士假買房真詐騙海撈2億。（示意圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣詐騙手法日新月異，不動產由於價值較高，且一般人對於不動產法令通常較為生疏，易成為詐團下手的目標，台北地政局為保障民眾財產權益，配合內政部推出「地籍異動即時通」，不過有議員發現，即時通截至2023年，申請人數卻只佔全部所有權人8%，認為市府應強推廣請。

為了保護民眾不動產財產權益，台北市地政局2016年配合內政部推出「地籍異動即時通」服務，民眾申辦後，名下不動產進行買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、抵押權設定及書狀補給等業務時，在「收件」與「異動完成」時均會自動通知不動產所有權人與指定通知對象，讓民眾能及早發現異狀，迅速處理。

國民黨台北市議員汪志冰日前表示，台北市不動產所有權人總計有近21萬人，然而自台北市2016年推出地籍異動即時通後，迄今累計的申請所有權人才17171人、佔整體僅8%，而同期最容易讓不肖人士詐騙房地產的3大異動業務件數卻有56萬件，質疑地籍異動即時通成效。

根據警政署統料，2015年至2022年，全國有1067人因不動產詐騙遭到逮捕。汪志冰透露，台北市2018年曾發生「假購屋真詐騙」事件，有不肖代書將他人的不動產過戶給第三人，不法所得超過2億元，至少有20人受害，加上受害人均未申請地籍異動即時通，最後房子均遭法院法拍。

汪志冰認為，不動產可能是許多人付出一生心血才買下，一旦遭不肖人士詐騙，損失將會非常慘重，儘管台北市地政局己有透過海報、FB發文等方式宣導，官方網站也有製作懶人包，但申請人數與官網閱覽次數相比僅有1/3，認為地政局應該加強推廣，甚至在受理民眾不動產異動業務時，主動積極告知此項服務。