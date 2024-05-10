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夏天汗臭味「洗完衣服還有味道」　婆媽推2法寶：除臭超強

▲▼曬衣服,晾衣服,洗衣服,後陽台,做家事。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲洗完衣服還有臭味。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

每到夏日就擔心全身黏膩感，飄散出不好的味道，一名女網友表示，夏天出門在外難免會流汗，發現男生脫掉衣服後，都會有一股味道，如果放到第二天再洗，就會有一股噁臭味飄出，然而即使洗過，衣物仍有著淡淡的臭味，甚至連自己的衣服也沾染味道， 讓她很困擾。

女網友在PTT發文，「男生衣服洗完還是覺得很臭」，最近開始進入夏季，發現男生的衣服脫下來都會有股味道，她是家中負責洗衣服的，弟弟跟爸爸的衣服每次放到第二天，「就會有一股噁臭味飄散出來」，因此她每天都會洗衣服。

不過，即使她天天洗衣服，衣物仍會有淡淡的異味，更糟糕的是，「連帶我的衣服都有點沾上了」，讓她感到非常困擾，希望能找到解決方法。

網友們紛紛回應，認為這可能與衣物的材質有關，「洗完還臭的就直接汰換了」、「衣服材質也有差，那種排汗的洗久好臭」、「觀察一下是不是衣服已經臭到纖維裡了，即使剛洗乾淨，衣服還是很快又臭，以前有幾件就這樣，只好丟了」、「換衣服，那個跟材質有關，還有日曬夠不夠也有關係」。

有網友推薦，用碳酸鈉、小蘇打粉來除臭，「那是細菌死掉的味道，請用過碳酸鈉（溫熱水）或小蘇打浸泡吧」、「過碳酸鈉，超強」、「小蘇打+熱水很好用，泡一泡再拿去洗衣機洗就沒味道了」、「過碳酸鈉粉，去臭去油很有用」。還有網友強調，烘乾很重要，「洗完最後用太陽曬乾啊，不然自助烘衣也可，台灣陰乾本就臭」、「要消毒+烘乾，另外就是洗衣機的問題」。

關鍵字：夏天衣物臭味解決方法異味困擾

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