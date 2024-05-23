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斷層下的台灣啟示錄！「耐震、制震、隔震」工法讓建築越來越抗震

▲斷層下的台灣啟示錄！「耐震、制震、隔震」工法讓建築越來越抗震。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者王威智／採訪報導

台灣位於地震帶，地震的威脅是日常生活中無可避免的一部分。4月3日花蓮芮氏規模7.2大地震，僅次於1999年921大地震規模7.3，是台灣25年來最大的一次，8層樓高的華廈有如玩具一般應聲倒塌，可愛家園8秒鐘瞬間只剩斷垣殘壁。然而，近年來研發的「耐震、制震、隔震」工法，已讓建築有了更強的抵抗地震的能力。

▲4月3日花蓮芮氏規模7.2大地震，僅次於1999年921大地震規模7.3，是台灣25年來最大的一次。（圖／記者謝婷婷攝）

1999年的921大地震，造成了2425人死亡，51人失蹤，11000多人受傷，並且導致大量的建築物倒塌，經濟損失估計高達三千億台幣。也讓政府意識到了建築物抗震能力的重要性。因此，地震之後，政府成立了國家地震工程研究中心，並於2005年訂定了「建築物耐震設計規範」，以求加強建築物對於地震的防禦能力。

▲▼台灣位處地震好發區，目前建築常見3種抗震工法為：耐震、制震、隔震技術。（圖／記者謝婷婷攝）

即使有了這些措施，地震仍然是一個不可忽視的威脅。今年4月3日的花蓮芮氏規模7.2大地震，仍然再次提醒我們，地震對於建築物的破壞力是巨大的。因此，如何提高建築物的抗震能力，已成為一個重要的課題。結構技師戴雲發表示，「目前法規所制定已經有了相當高的抗震標準。這不僅包括了考慮到水平地震力，也包括了垂直地震力的考量。同時，政府也考慮到了土壤液化的問題，但因為施工困難降低建築安全係數，「現很多倒塌的建築物，其實是因為鋼筋的使用太過密集，導致工人綁不好，反而變得不安全。他認為，現在的問題並不再是鋼筋用量太少，而是如何有效地使用鋼筋，這才是重要的問題。」

▲▼戴雲發結構技師研究多起地震倒塌建築後發現，台灣多數因施工不易導致建築安全係數降低，因此研發Alfa Safe柱中柱結構，希望透過工業化的技術，提升房屋耐震力。（圖／記者謝婷婷攝、王威智攝）

圖／記者王威智攝）

另一方面，隔震技術品牌執行董事盧榮琳則認為，台灣的法規應該要強制要求建築物必須要有隔震設施。他表示，「我們的客戶主要是全球其他地震帶國家，他們都透過法律制定建築的隔震、抗震需求，但反觀台灣卻沒有。雖然隔震設施的成本較高，但其實它可以大大降低地震對建築物的破壞力，是非常重要的一項設施。」

▲▼而過去承攬台灣高鐵、國道三號等台灣重大建設的隔震廠商工程師，在台灣成立隔震品牌，將過去建築橡膠隔震墊改良，最新型「摩擦單擺隔震器」，這種設計可以降低約90%的地震力。（圖／記者謝婷婷攝）

在台灣，地震是一種常見的自然災害，因此，對於建築物的耐震設計，更是人們關注的重點。最常見的「耐震宅」主要是透過樑、柱以及建築主體來吸收地震能量。「制震宅」則是在建築物外加裝制震器或阻尼器等裝置，以減少地震對建築物的影響，像是仁愛帝寶就是採用這種設計的建築之一。另外，「隔震宅」則是在大樓底部加裝隔震系統「摩擦單擺隔震器」，這種設計可以降低約90%的地震力，有效地保護建築物和居住者的安全。然而，這種設計的成本相對較高，價格也較為昂貴。像是旋轉豪宅陶朱隱園就是採用隔震系統的建築之一。

▲▼每一棟建築的隔震系統都需經過精算設計，完成後還得送到美國實驗中心實驗，通過檢測才能安裝到大樓中。（圖／記者謝婷婷攝）

實際上，台灣已有部分的建築物開始導入隔震工法，但仍然是少數。例如，信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」、桃園小檜溪的「定泰臻翫」等，就是在大樓底部加裝與NASA維修中心、美國蘋果同等級的「摩擦單擺隔震器」。業者直言，403地震後建設公司詢問度大增，但就怕只是曇花一現。畢竟地震是天災可以理解無法避免，但你的住家可以選擇建築具耐震、制震甚至是隔震力度，都為生命安全增添一分保障。

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